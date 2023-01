¿Nueva York, Nueva Amsterdam o Nueva Angulema?

POR ESTEBAN REYNOSO

LICENCIATURA EN HISTORIA, UAQ

Antes de convertirse en una de las ciudades más importantes del mundo, centro financiero de la modernidad y metrópoli del Occidente; la ciudad de Nueva York fue una pequeña comunidad holandesa llamada Nueva Amsterdam.

La historia detrás de la gran manzana es mucho más compleja de lo que uno pudiera imaginar pues hasta existen rumores que afirman que esta gran ciudad nació cuando un holandés compró la tierra por 24 dólares a los habitantes locales.

Es importante recordar lo complicado que resultó para los europeos el proceso para trasladarse a América y no solo hablamos de lo que hoy es nuestro país, también los colonizadores británicos, franceses, holandeses y hasta suecos tuvieron sus propios contratiempos en nuestro continente.

De esta manera, los primeros exploradores de los que tenemos registro en cuanto a su arribo a la tierra que hoy ocupa la ciudad más poblada de los Estados Unidos, fueron los franceses; aunque curiosamente el explorador no era francés, Giovanni de Verrazzano trabajaba para la Corona Francesa y exploró toda la costa atlántica de Norteamérica en la búsqueda de la famosa y ansiada ruta a las Indias.

En estas expediciones se encontró en 1524 con una región habitada por indios algonquinos e iroqueses a la cual denominó Nueva Angulema y continuó su expedición, no había un interés por utilizar la zona. Sería hasta el primer decenio del siglo XVII cuando los holandeses, ahora guiados por el explorador inglés Henry Hudson, encontrarían en estas tierras la oportunidad de asentarse y establecer un centro de comercio y así lo hicieron, en 1614 crearon el fuerte Nassau cerca del río que hoy lleva el nombre del explorador inglés Hudson.

Esta fue la primera edificación europea en la región de Nueva York y se encontraba cerca del actual Albany, capital del estado de Nueva York, pero no fue la única. Los holandeses comenzaron a poblar la zona con centros de comercio para los indígenas y entre estos puntos destacó una comunidad que tomó un pequeño islote cerca del actual Manhattan a la cual llamaron la Isla de la Nuez por sus castaños y nogales. De aquel islote se podía llegar fácilmente a una isla alargada que flanqueaba al río Hudson.

Era cuestión de tiempo para que los colonos de la Isla de la Nuez pensaran en mudarse a una tierra con mayores riquezas y espacio, así en 1626 guiados por el gobernador Peter Minuit llegaron a la isla y se dio la famosa compra de Manhattan.

Es importante recordar que estas tierras estaban pobladas por diversos pueblos de la región de Montauk: reckgawawanc, metoac y muchos más. Se dice que el gobernador Minuit u otra persona, realizó la compra de la costa sur de la isla por 60 florines, lo que equivale a 24-25 dólares de aquel entonces y si lo convertimos al tiempo presente, la compra se dio por aproximadamente 1000 dólares actuales.

Sin embargo, al día de hoy no podemos confirmar con total seguridad si esta transacción se dio. El único registro que se tiene de la compra es una carta enviada al director de la Compañía Holandesa de las Indias Orientales donde se informa de la compra de 9000 hectáreas por 60 florines. También es importante precisar que no se les entregó esa cantidad en monedas pues no tenían valor para ellos, se les pagó con objetos valorados por la cantidad acordada.

Haya ocurrido o no la venta, los holandeses se instalaron en la costa sur de la isla y fundaron Nueva Amsterdam, la ciudad con el tiempo creció en medio de conflictos constantes con los locales, pero esto no representaría su fin. En el viejo continente se desató una guerra que afectó a los países colonizadores y hacia la segunda mitad del siglo XVII el gobernador de Nueva Amsterdam entregaba la ciudad a las tropas del hermano del rey, el duque de York, y así adquirió su último y nuevo nombre: Nueva York.