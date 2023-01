RESEÑA DEL LIBRO: “La doble línea” de Chantal Favier

Para la persona que narra, la cotidianidad de la vida otorga material para construir el flujo de historias, cuyo movimiento es empujado por los deseos y miedos de los personajes. La vida y la muerte son hermanas gemelas que turnan sus brazos para mecer las emociones y la conciencia humana.

El libro de cuentos “La doble Línea”, de Chantal Favier comienza con un relato sobre una pareja que intenta quedar preñada, y en lugar de seguir su deseo, siguen la prescripción médica de tomar la temperatura para coincidir con el momento de la ovulación. El varón está desencantado y fastidiado por el ritual médico en el que se ha convertido su relación de pareja, mientras la mujer desea ver esa doble línea de la prueba de embarazo. Muchos parecen ser los fracasos que preceden al momento que nos narra la autora, impregnado de angustia y fastidio previos a la victoria. Sin embargo, es un falso positivo, que invito a leer, porque este cuento no tiene final feliz, antes bien salta al peor escenario posible, como si esa doble línea fuera un doble filo, una realidad alterna que no se había previsto.

Chantal Favier tiene como profesión principal la de médico oftalmólogo y tomó talleres literarios con Carmen Simón. “La Doble Línea” es el primer libro de cuentos publicados por la autora a través del Fondo Editorial de Querétaro en el año 2018. La imagen que cubre la portada y contraportada es del pintor Alejandro Vázquez Soto.

Sin duda la profesión médica de la autora es una ventaja para poder ambientar de manera sencilla los escenarios intimistas de los personajes: el falso embarazo, el cáncer, la automedicación, el régimen recetado, la convalecencia. Esta cotidianidad bajo conocimiento de causa, permite desarrollar cierta racionalidad de los personajes que reprimen deseo y culpa de manera permanente en casi todas las historias. Cito:

“Odio ir a ver al médico, y ese pelón chaparro sentado frente a mí era, según lo que averigüé, lo mejor que tenía el país para mi problema. No recuerdo el nombre impronunciable de la enfermedad que me enjutaba el hígado. Una de esas enfermedades que le pega a uno en 200 mil habitantes. Una de esas enfermedades que no valió ni un minuto de desvelo durante mis años de estudiante. Ni un centavo de inversión en investigaciones. Una enfermedad que no es negocio” (página 67).

Otra característica, de estos relatos, es el conjunto de procesos mentales que tiene el narrador en primera persona, pues la mitad de los relatos suceden en el ámbito del pensamiento reflexivo.

“Modifiqué mis rutinas con discreción, poniendo cara de no pasa nada, haciendo mi mejor esfuerzo por no parecer ese viejo en el que me estaba convirtiendo” (página 18).

Este doble juego que tiene la autora entre el conocimiento por mano propia de la medicina y la comprensión de las emociones humanas en momentos cruciales, son lo que hacen viva y sencilla la lectura de los breves relatos, mismos que ganaron la oportunidad de publicación en el año 2018.

Todavía se pueden adquirir a título gratuito algunos ejemplares en la Librería de la Unidad Cultural del Centro de la Secretaría de Cultura del Estado de Querétaro o en librerías independientes como El Desvelo y Pessoa.