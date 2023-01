Bárbara de Regil se cambia de look

El Universal

Bárbara de Regil sorprendió a sus seguidores e incluso a su familia con un radical cambio de look y es que a través de Instagram dio a conocer el proceso de la nueva apariencia de su cabellera.

Con el nuevo año Bárbara interpretará otro personaje, por lo que debido a asuntos de trabajo tomó esa decisión e incluso en pleno video se le nota al principio algo nerviosa y es que solía lucir una muy larga cabellera: “¡Me va a cortar el pelo! ¿Qué es esto?”.

Al pie del video podemos apreciar un mensaje que comparte en donde asegura no se siente increíble con su cabello y que incluso podría engañar a sus seguidores diciendo que se siente de lo mejor, pero prefiere ser honesta con ellos:

“Sería fácil lo MÁS! Decirles, me siento increíble con este cambio (que tuve que hacerlo por trabajo) y me doy cuenta lo fácil que es engañar en redes, piensas que la vida de los demás es perfecta y que TODO es felicidad y NO. La neta me cuesta traer el pelo tan cortito. No voy a mentir, nunca voy a mentir, ni voy a decirles wow un cambio de look tan drástico y me siento brutal, no, la verdad no me siento yo”, declaró.

Pese a admitir que no se siente ella, señaló que busca ser quien se adueñe de sus pensamientos y no a la inversa. De igual manera, añadió que lo importa es quien es, no lo que no su apariencia:

“Pero yo siempre trabajo para ser la dueña de mis pensamientos y me dormí pensando… Bárbara no importa el corte de pelo, no importa que tengas estrías en las pompas y en las bobies, dientes chuecos, juanetes, etc. Lo que importa es QUIEN SOY que le das a los demás, lo que importa es que siempre soy yo misma y tengo PAZ EN MI CORAZÓN. Bueno, pues hermanas, no seré Bárbara, los próximos meses será Tamara”, confesó.

Aunado a eso, en el clip vemos a su esposo y a su hija, quien en un inicio no se dan cuenta del nuevo cambio de look y al percatarse se sorprenden de que se arriesgó a decirle adiós a su larga cabellera.

Claro que seguidores, amigos y colegas externaron su apoyo a la actriz: “Te ves preciosa”, “Te ves guapísima”, “Te queda hermoso”, “Orgulloso se queda corto, Tamara es la mejor sin lugar a dudas, eres una chingo**”, “Excelentes decisiones”, “Te ves más joven”, “El pelo crece, yo me lo corte superchiquito amiga y me siento como nueva”, “Es lo de menos mi amor, si deseas largo más adelante crece o hay extensiones, pero queda bello como quiera”.

E incluso algunos le señalaron que debió de donarlo: “Dona tu cabello”, “Lo hubieras donado”, “Lo hubieras donado, mínimo así te sientes mejor con el cambio porque sabes que es para alguien que lo necesita más”, “Lo hubieras donado y no hubieras desperdiciado el cabello, no soy hater ni nada solo es una opinión”, “Lo hubieras donado”.