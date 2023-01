*Santa Fe Klan confiesa que le llueven pretendientas

El músico mexicano Santa Fe Klan se sinceró por primera vez sobre cómo está viviendo la soltería después de haberse convertido en padre primerizo junto a la influencer Maya Nazor, con quien habría terminado al poco tiempo de que naciera su primogénito.

En entrevista con ‘Chisme no like’, el originario de Guanajuato reveló que desde que han dejado de compartir fotos juntos él y Maya Nazor, le comenzaron a llegar muchos mensajes de mujeres que lo pretenden y se le insinúan; aunque no dio detalles sobre el término de su relación.

Recordemos que tras comenzar los rumores de una separación entre el artista y la influencer, ninguno de los dos ha dado detalles al respecto, ni ha conformado explícitamente la información, aunque Maya ha sido la única que ha dado alguna declaración, a cual consiste en pedirle respeto a sus fans y decirles que no le pregunten por el padre de su hijo.

Sin embargo, Ángel Quesada, cuyo nombre es el real del músico, mencionó que le da su lugar a la madre de su hijo pese a la insinuación de muchas mujeres, pues estas se acercan a él por su música y su guapura, aunque admitió ser penoso con las damas. “Pues nada, mucho respeto para la mamá de mi niño”.

Sumando a ello, Santa Fe Klan confesó que la paternidad lo hizo una persona más responsable, pues ahora ya piensa más antes de actuar, incluso cuando está bajo los efectos de las bebidas o de los cigarros de hierbas.

“Me hizo pensar más en la vida. Yo soy de barrio, cualquier cosita, cualquier falla luego luego me alebresto y luego el alc*hol no te hace pensar. Ahora ande como ande ya pienso en alguien. Ya no la cago como la cagaba”, explicó el famoso.