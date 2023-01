Julión Álvarez se robó el corazón de todos al bailar con su abuelita

Julión Álvarez de nuevo dio mucho de que hablar en estos días y en esta ocasión no fue por una polémica, sino por un lindo momento que vivió en compañía de su familia, aunado a eso externó una singular invitación a sus seguidores.

Y es que si bien se ha visto envuelto en diversos escándalos, su público ha reconocido en varias ocasiones su nobleza, carisma y humildad, dichas cualidades las dio a notar en una publicación de la red social Instagram.

Fue a través de su cuenta que compartió un tierno clip en el que se le ve muy contento posando con su abuelita, para enseguida comenzar a sacarle brillo a la pista acompañado de la tierna señora, claro que sus seguidores explotaron en comentarios hacia ambos:

“Bonita bendición tener una abuelita así con salud”, “¡Ay, la abuelita!”, “Diviértanse mucho Dios los bendiga”, “Saludos a la abuelita”, “La abuelita de muchas jejeje un fuerte abrazo guapo”, “Joya de vídeo”, “¡Ay, no! Me encanta Julión, no sé cómo es bien a todo dar”, “¡Qué bendición más grande”, “Tienes su gran sonrisa”, “Toda la risa de la abuelita, ahora ya se dé donde salió esa risa”, comentaron usuarios.

Pero esto no fue el único motivo por el que la publicación se llenó de comentarios y es que al pie del video hizo una gran invitación a sus fans, para que asistieran festejar con ellos el Día de Reyes e incluso anexó la dirección de igual manera, explicó que no iba a cantar, pero sí a bailar y disfrutar con todos los invitados:

“4 de la tarde! ¡Los invitamos a que se vengan a festejar el Día de Reyes aquí en Simón Bolívar, Durango! Con la familia en la tierra de mi ama, festejando con mi abuela. Música, juguetes. No vengo a cantar, pero si a festejar con mis bebés a bailar con quien guste, pueda y quiera. Aquí los esperamos”, externó.

Claro que sus fans celebraron dicho gesto e incluso bromearon con que podría haber recibido más gente de la que pensaba, otros lamentaban estar lejos para asistir:

“Esto es lo que deben aprenderle algunos artistillas de 5.ª como el conejo ridículo”, “Ya quiero que venga a USA y me va a salir un ojo de la cara y en el rancho anda gratis”, Alguien que si tiene humildad y para muestra un botón, por eso eres el rey de la taquilla”, “Se te va a llenar como en los XV de Rubí, ahí nos vemos”, “La pasamos de maravilla y qué hermosa familia”, “Qué padre paisano”, señalaron internautas.