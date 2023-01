Karely Ruiz revela que estuvo a punto de quitarse la vida

Karely Ruiz alcanzó la fama gracias a su talento en generar candente contenido en ‘OnlyFans’, hecho por el cual ha logrado llegar hasta donde está.

Fue así que por medio de su cuenta oficial de Instagram, la famosa compartió una reflexión en la que aseguró que está orgullosa de cumplir sus metas; sin embargo, hubo un mensaje que preocupó a todos sus seguidores.

La creadora de contenido se sinceró y reveló que hubo un tiempo en el que la paso verdaderamente mal, al grado de atentar contra su vida: “Hace años la pase mal, hasta la vida me quería quitar, pero gracias a Dios no lo hice”.

Karely agregó que la causa por la que iba a tomar esta decisión radicó en las críticas y malos comentarios que recibía en ese entonces; sin embargo, salió adelante y pudo brillar como lo hace hoy en día: “Aunque me humillaron feo, aquí ando triunfando”.

Por otro lado, Ruiz señaló que en su vida había personas que no valoraron su amistad y toda la ayuda que de corazón les brindó: “Estos últimos meses me ha tocado gente muy malagradecida, que realmente se pasaron de lanza conmigo, hablaron de mí, me robaron, me utilizaron para crecer y yo pendej*m*nt* los ayude”.

Luego de estas confesiones, la famosa aprovechó para externar que ella es una persona que sabe valorar a la gente que la rodea: “Perdieron una amistad sincera”.