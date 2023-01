Mejorará movilidad en Tequisquiapan con zona metropolitana

Por Josefina Herrera

Noticias

El presidente municipal de Tequisquiapan, Antonio Mejía Lira, refirió que con el avance del proyecto de la zona metropolitana también habrá un mejoramiento en el tema de movilidad, ya que esto debe ir en conjunto para tener la proyección que se requiere y de esa manera impulsar más al municipio.

En este sentido, el alcalde mencionó que se tienen que evitar los errores que se cometieron en el pasado, y más aún ahora empezar a trabajar en lo correspondiente al tema del transporte para garantizarle a la ciudadanía una mayor eficiencia sobre el servicio.

“Signamos el convenio como la segunda zona metropolitana, esto de verdad se los digo, tiene un contenido enorme, quiero nuevamente agradecerle el gobernador del estado porque tiene esa visión con la cual comparto, y que esta zona de acá se quedó olvidada por mucho tiempo, por muchos años, y no me quiero meter en otros temas que no me corresponden a mí que es lo de la zona metropolitana, pero lo que tenemos que hacer nosotros es evitar los errores que se han cometido en el tema de movilidad, estamos en tiempo para poner las cartas sobre la mesa que es lo que se pretende garantizar para que sea eficiente precisamente el transporte urbano, público, que sea una prioridad estratégica para el peatón”.

El alcalde, señaló que se debe contratar un servicio que a corto plazo pueda generar resultados positivos, tanto en lo social como en lo colectivo, incluso que beneficie a los prestadores de servicios.

“Estamos en una enorme oportunidad, tenemos una convicción que se instaló precisamente aquí en Tequisquiapan de la comisión técnica que encabezó la Secretaria de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del gobierno del estado, que nosotros somos participes, tenemos voz, tenemos voto, y también decir que nosotros ya estamos dentro de los municipios que estará presentando evidentemente su Plan Municipal de Desarrollo Urbano, que estoy viendo en las condiciones que se establecieron para San Juan del Río-Tequisquiapan, y estamos cumpliendo nuestro plan de desarrollo”.

De acuerdo a las declaraciones del secretario de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas Municipales, Cuauhtémoc Jaimes Ugalde, indicó que dentro de este plan se consideran todos los parámetros que incluyen la zona metropolitana; asimismo comentó que actualmente se cuentan con nueve rutas de transporte público entre operadores del sistema taxivan y taxibus, así como taxis.

“Todo esta parte, también ellos participaron y vaciaron sus inquietudes en este foro que tuvimos aquí en Tequisquiapan, y todos porque no hablamos nada más de ellos, hablamos de toda la ciudadanía, hablamos de quienes distribuyen gastos, distribuyen servicios, productos, todos una vez teniendo este programa, vamos a ser obligadamente de una manera consciente y participe de qué va a incluir o que vamos a tener que hacer para modificar para bien, para una mejora sustancial en la movilidad de Tequisquiapan y la movilidad con la zona metropolitana, de este programa se derivarán varios subprogramas, los cuales se complementarán con los de gobierno del estado para ver en qué momento se pueden tomar las riendas y también ver cuánto cuesta porque esto conlleva inversión”.