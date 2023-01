Atiene USEBEQ recomendaciones de la CNDH

Capacitarán a docentes en protocolos de atención de casos de abuso sexual

Por Diego González

Noticias

Respecto a las recomendaciones que dio la CNDH por las omisiones que hubo en un caso de abuso sexual ocurrido en una secundaria del estado, Raúl Iturralde Olvera, coordinador general de la USEBEQ, aseguró que la Unidad de Servicios para la Educación Básica en la entidad se encuentra cumpliendo dichas sugerencias.

Explicó que la USEBEQ ha aceptado las recomendaciones dadas por la CNDH, las cuales sugieren la investigación profunda del caso y la capacitación de los profesores con protocolos para la atención de dichas situaciones.

“Estamos calendarizando las capacitaciones, próximamente las daremos a conocer… la CNDH lo que nos dice son esos dos puntos, no puedo adelantar la información”.

Iturralde Olvera indicó que, en el caso de las personas estén sufriendo algún tipo de acoso a abuso, deben reportarlo ante las dos instancias encargadas dentro de la USEBEQ, la Dirección Jurídica y el Órgano Interno de Control.

“La dirección jurídica lo atiende desde el punto laboral y el Órgano Interno de Control lo atiende desde el punto administrativo… estas estancias están realizando una investigación exhaustiva para dar cumplimiento con la recomendación”.

De igual manera, reconoció que existen otros casos de acoso, aunque no prefirió no dar mayor información para no proporcionar datos erróneos que afecten los procedimientos.