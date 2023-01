Ejercerá Corregidora 70 MDP para obra pública

El recurso proviene de ingresos propios, informó Juan Carlos García González

Por Laura Valdelamar

Noticias

El municipio de Corregidora ejercerá en el presente año un monto de 70 millones de pesos en obra pública de recursos propios, refirió el titular de Obras Públicas de esta localidad, Juan Carlos García Sánchez, quien agregó que aún no está definido el presupuesto de gobierno del Estado, pero que pudieran ser 99.5 millones de pesos para este 2023, y sobre el federal, no se ha recibido recurso en los tres últimos años.

“Traigo de recursos municipales 70 millones, aún no se pueden definir las obras y de gobierno del Estado, un monto preliminar de 99.5 millones de pesos, pero todavía no está autorizado, de gobierno federal desgraciadamente llevamos tres, cuatro años y no hemos podido bajar un solo peso, lo único que se bajó en el 2019 fue con Pemex, básicamente fue este en especie el C20, pero básicamente fue lo único que se pudo bajar de Gobierno Federal”.

Refirió que se entiende la situación de la ciudadanía, por lo que se toma la determinación de realizar los trabajos por la noche, es un poco complicado porque hay que abrir plantas de asfalto y no trabajan en las noches, sin embargo estamos haciendo el esfuerzo en conjunto con los con los contratistas para trabajar en las noches y ha resultado mucho mejor.

Apuntó que la obra de Camino al Cerrito con la reprogramación que se hizo estará lista a más tardar el 15 de febrero, una vialidad de dos sentidos.

Asimismo mencionó que se ejercieron 60 millones de pesos en los últimos tres meses en reencarpetamiento en las vialidades con mayor aforo vehicular como Ámsterdam, Zaragoza, Candiles, prolongación El Jacal. “y bueno también traemos temas de infraestructura pluvial, que tiene que ver con drenajes y también tema de urbanización en La Negreta. Obra pluvial traigo uno ahí en la República, todavía no puedo precisar qué va hacer esta obra porque todavía no pasa pero traemos una en Pirámides”.

El funcionario municipal refirió que realizan obra para mitigar las inundaciones en temporada de lluvia, “no estamos dando certeza que no va a volver a pasar entendiendo que es la zona más baja por la topografía que tenemos en el municipio, sin embargo en años pasados ya no hemos tenido esta problemática, se trabajó en un primera etapa en el drenaje de Pirámides y hoy traemos una segunda etapa en la zona”.

Sobre la problemática que se tiene en la calle Josefa Ortiz de Domínguez en la cabecera municipal, abundó que se trabaja en el reencarpetamiento, van a subir lo que le llaman la luz de las guarniciones. entender que desgraciadamente estas colonias, tienen muchos años, el desplante de las mismas casas y las rasantes no les deja subir, por lo disparejo que se encuentra la zona, muchas de las calles, de las casas no tienen acceso correcto, esa es la problemática, tendríamos que abrir prácticamente caja y volverles a dar nivel a toda, esa vialidad que tiene 40 o 50 años, entonces básicamente vamos a trabajar para subir el nivel de la luz de la guarnición para que tengan acceso.

Destacó que no existe drenaje pluvial en la cabera municipal, por lo que están trabajando en algunos proyectos, “es un proyecto bastante ambicioso, como lo que se hizo en la capital, estamos hablando de 200 millones de pesos, es una inversión importante que hoy no la tiene el municipio, sin embargo hay que generar un drenaje pluvial para que precisamente no pase lo que está sucediendo en Josefa, que el agua circule por la vialidad.

Juan Carlos García Sánchez, detalló que se trabaja en Camino a Los Olvera, una vialidad que se está ampliando a un tercer carril y hasta un cuarto en algunos tramos, así como en la rehabilitación de Centros de Desarrollo Humano en lo que refiere al área de cultura, además de la ampliación de la biblioteca en La Negreta, mientras que en Pirámides Gobierno del Estado construye un Centro de Desarrollo Humano con inversión de 6.5 millones de pesos,

Señaló que el municipio tiene alrededor de 300 a 400 millones de pesos, que es ampliación en la colonia Truchuelo, además de un puente de Boulevard de Las Américas hacia Venados, “es un puente importante, vamos a ver si lo podemos meter a través de Gobierno del Estado”.

En cuanto al puente del fraccionamiento La Vida, expresó que ya les habían dado algunas observaciones, sin embargo han sostenido pláticas con el delegado de SCT y están a la espera que les den la respuesta por oficio. El puente de Los Ángeles dijo, es un proyecto de SCT.