LLEGÓ LA OPORTUNIDAD

Por José Luis Jiménez

Noticias

El púgil queretano Brandón León peleará en campeonato mundial interino

El púgil queretano Brandón León Benitez se le va a cumplir el deseo más importante que pidió al comerse las 12 uvas en año nuevo, pues recibió la noticia que peleará por el Campeonato Mundial Interino el próximo abril.

La noticia de la dio el ex campeón mundial Juan Manuel Marquéz, quien ya estuvo en Aguascalientes y se encuentra afinando más detalles, como el rival en turno y la fecha exacta de este importante enfrentamiento, porque es la entesala de la oportunidad de pelear por un campeonato del mundo.

“Es lo que siempre quise. Estoy muy contento porque el año pasado enfrenté al ex campeón chino Xu Can y por eso sé que puedo enfrentar a quien sea por la oportunidad de buscar un campeonato mundial. Estaré en la antesala de disputar un Campeonato Mundial”, comentó el vecino de la Colonia Lomas de Casa Blanca.

La pelea se llevará a cabo en el marco de la feria de San Marcos en Aguascalientes, pero está por definirse el rival y el día exacto, porque Juan Manuel Márquez está negociando la transmisión televisiva internacional ya se por HBO, Show Time o DZONE.

Actualmente Brandón León se encuentra rankeado en el lugar número 15 de peso pluma de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) y el 20 en el lugar de la Organización Mundial de Boxeo (OMB).

“Ahora estoy más que entusiasmado. Me voy a preparar como nunca. Todo enero trabajaré en Querétaro al mando de mi entrenador Sergio Castillo, pero en Febrero me iré a Aguscalientes para afinar con más detalle el enfrentamiento. Lo único que me comentó Juan Manuel Marqués fue que pelearé ante un top ten del ranking.

Brandon León Benitez entrena de lunes a viernes en el gimnasio de la Unidad Deportiva de Lomas de Casa Blanca junto con unos 50 boxeadores amateurs y el sábado corre entre 5 y 10 kilómetros en el cerro.

“El leoncito” como se le conoce a Brandon León, aprovechó la oportunidad para dirigirse al Gobernador Mauricio Kuri y a su meno derecha en material deportiva, Edward Sánchez del Río, director del INDEREQ. “Aquí hay mucho talento de todos los deportes y en especial del boxeo, quiero ser campeón del mundo y quiero ser ejemplo para todos los queretanos. Ojalá y nos puedan apoyar para continuar nuestra carrera deportiva”, concluyó.