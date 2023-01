Presenta Christian Orihuela iniciativa para endurecer requisitos para empresas de seguridad

Por Sergio Hernández

Christian Orihuela, presentó la Iniciativa de ley que reforma el artículo 3 en su fracción XIII; artículo 52; artículo 53; artículo 54 en su párrafo primero, tercero y cuarto; artículo 76 y artículo 78 BIS en su párrafo primero y quinto de la Ley de Seguridad para el Estado de Querétaro; con la finalidad de que el personal de seguridad de cualquier establecimiento comercial cumpla con lo establecido en la Ley de Seguridad para el Estado de Querétaro.

Mencionó que con estas adecuaciones, se consideran a las personas físicas que presten el servicio de seguridad y/o vigilancia en establecimientos comerciales, de cualquier giro, además de centros nocturnos, bares, antros, etc.

Señaló que la Secretaría de Seguridad del Estado de Querétaro regulará la autorización, registro, habilitación, operación, capacitación, verificación y evaluación de los prestadores de este servicio; agregó que las personas físicas que presten servicio de seguridad y/o vigilancia en los establecimientos comerciales de cualquier giro, deberán sujetarse a evaluaciones de control y confianza, así como lo realizan los policías de cualquier municipio.

En ese sentido, aseveró que no podrán operar en la entidad las personas o empresas que pretendan prestar ese servicio de seguridad y/o vigilancia si no se cumple con lo establecido en la ley; advirtió que actualmente la ley que se pretende reformar no está considerando en general el personal de vigilancia y seguridad del establecimiento comercial como personas físicas

Luego de recordar algunos incidentes de pleitos y riñas, que se han suscitado en algunos centros nocturnos, donde se han visto involucrados guardias de seguridad, el diputado Christian Orihuela Gómez, reiteró que con esta iniciativa se busca regular a los elementos de seguridad que cuidan antros, bares, o cualquier otro establecimiento, donde se garantice un buen servicio, y que estos sigan ciertos lineamientos establecidos por la Secretaría de Seguridad del estado.

“Que sigan ciertos lineamientos, no puede ser que ahorita nada más cualquier persona, con el hecho de presentar su credencial para votar, con eso se le esté dando trabajo a gente que ni siquiera está capacitada; a gente que no sabe cómo actuar; que no tiene su control y confianza; entonces a través de estos hechos que pudimos ver el año pasado, pretendemos meter esta iniciativa y tener un control de los elementos de seguridad; estamos trabajando de la mano, tanto de las empresas que brindan seguridad, como de los comercios, antros, bares y cualquier establecimiento que cuente con guardias de seguridad. Es parte de la iniciativa que el día de hoy vamos a presentar; es la número 19, y esto ha sido a través de muchísimas personas que han asistido a centros nocturnos, y pues que la verdad han tenido una mala experiencia”, finalizó el diputado Christian Orihuela Gómez.