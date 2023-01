Remembranzas del periodismo queretano

El sexenio de Ignacio Loyola

Por Manuel Paredón

Noticias

“Vete a tu aventura, cuando termine, aquí te esperamos en el negocio”, fue la respuesta de Don Eduardo Loyola a su hijo Ignacio Loyola Vera, cuando le informó la determinación que había tomado de contender por la gubernatura.

Y es que el presidente del Partido Acción Nacional, Ramón Lorence, lo había invitado a participar en la contienda interna con miras a elegir al abanderado del blanquiazul a la Casa de la Corregidora.

A medida que se acercaba el final de la administración del Licenciado Enrique Burgos, del PRI tenía listo a Fernando Ortiz Arana, que había escalado y destacado en la política a nivel nacional incluso como una de las reservas del tricolor luego de la trágica muerte de Luis Donaldo Colosio en un suburbio de Tijuana.

El Ing. Lorence Hernández había pensado seriamente en un precandidato externo. Incluso se manejaban como partícipes en los procesos internos del PAN a Diego Fernández de Cevallos, Manuel Urquiza y Francisco Cevallos, que era secretario de la Controlaría en la administración del licenciado Enrique Burgos.

Entonces también se empezó a mencionar al Ing. Ignacio Loyola, que había despeñado un excelente papel frente a Coparmex y en el PRI se robustecía la figura del Licenciado Ortiz Arana.

Cuando el avispero político se había caldeado, coincidió con una de las acostumbradas conferencias de prensa del PAN en sus oficinas de las calles de Ocampo y a la que asistieron los representantes de los medios locales y nacionales.

Sin más preámbulos, este reportero tomó la primera pregunta:

Señor Ingeniero (Ramón Lorence) en los corrillos políticos se mencionan como precandidatos en los procesos internos del partido para la contienda electoral al Jefe Diego Fernández de Cevallos, Manuel Urquiza, Francisco Cevallos y al Ingeniero Ignacio Loyola Vera, que no es panista.

¿Es o no, así?, se le soltó.

Por unos momentos, pensó la respuesta y confirmó la lista.

Fue la nota principal de todos los medios y algunos nacionales la destacaron.

El Ingeniero Loyola Vera corroboró la información a este reportero y concedió la primera entrevista.

Manuel Urquiza y Francisco Cevallos que hubo de renunciar a la Secretaría de la Contraloría, igualmente; no así Diego Fernández de Cevallos, que se descartó.

También para el que esto escribe, el Licenciado Cevallos, dio la primera entrevista, declarándose listo para la contienda.

Felipe Calderón, presidente nacional del PAN, estuvo de acuerdo en la terna (Urquiza, Cevallos Urueta y Loyola) y arrancó la precampaña.

A la mitad del camino, Manuel Urquiza declinó, por lo que sólo quedaron el Licenciado Cevallos y el Ing. Loyola.

Una vez que terminó la precampaña, se lanzó la convocatoria para la Convención Estatal en el Auditorio San Javier.

En el evento no llegaron a 900 los delegados panistas registrados. Faltaron los simpatizantes del Licenciado Cevallos que no llegaron por un contratiempo en el viaje de la sierra a esta ciudad.

Al cabo de poco más de dos horas, los contendientes expusieron sus proyectos de gobierno y en medio de porras y algarabía se dio la votación de los delegados y el cómputo oficial: El Ingeniero Loyola se había alzado con el triunfo.

Se especulaba una y otra vez que si Cevallos hubiera contado con los votos de sus simpatizantes de la sierra que, como ya se dijo, no alcanzaron a llegar, otra hubiera sido la historia.

Con limitados recursos pero con sobrado entusiasmo, el Ingeniero Loyola, comenzó la campaña.

Pocas esperanzas le daban para que ganara la contienda, ya que el Licenciado Ortiz Arana, había armado una logística impresionante para conquistar el voto de los queretanos.

Poco mas allá de la primera etapa de la campaña, Loyola comenzó a subir puntos en las tendencias.

Como el PAN se quejaba de que los medios daban mejor cobertura al PRI, Felipe Calderón decidió viajar a esta ciudad para hacer una evaluación.

En conocido hotel de la ciudad, convocaron a una conferencia de prensa y Felipe Calderón, pedía a los medios piso parejo.

Entonces este reportero pidió la palabra para comentar que el equipo de prensa de Ortiz Arana, filtraba mucha información de sus actividades en tanto que la de Loyola fluía a cuenta gotas y los candidatos de otros partidos, querían que por igual, se les atendieran.

Entonces, el Ing. Loyola reforzó su equipo de prensa y nombró como coordinador al Licenciado Raúl Parisi.

En tanto Diego Fernández de Cevallos envió un autobús para los medios y así tuvieran mayores facilidades para el envío de la información.

A medida que avanzaba la campaña, el Ing. Loyola se acercó a Ortiz Arana en las tendencias del voto, según las encuestas realizadas.

El día de las elecciones, Diego Fernández estuvo en Querétaro para acompañar al Ing. Loyola en el veredicto final.

En el hotel Camelinas, el PAN instaló su cuartel general y hacia la media noche, el Ing. Ramón Lorence Hernández anunció que el Instituto Federal Electoral (IFE) confirmaba el triunfo del Ing. Ignacio Loyola.

En tanto, en el hotel Casa Blanca, el Licenciado Fernando Ortiz Arana admitía el triunfo de Loyola.

También, el abanderado del PAN a la Presidencia Municipal de Querétaro, Francisco Garrido Patrón, se había alzado con la victoria sobre el PRI.

Asimismo, el blanquiazul logró importantes posiciones en el resto de los municipios.

Por la forma en que me entendía en las entrevistas con el Ing. Loyola, me pidió que me hiciera cargo de la fuente de gobierno, a lo que repuse que era una decisión de mi director, el Licenciado Rogelio Garfias, que mucho le agradecía, pero no aceptaría al no sentirme con la suficiente capacidad para tan delicada responsabilidad.

Incluso el asunto se trató directamente con el Licenciado Garfias, pero la decisión había sido tomada, decliné la invitación.

El primer momento amargo de su administración, lo recibió el Ing. Loyola, aquel 5 de Febrero por el atentado al autobús que transportaba a los altos funcionarios del gobierno federal que habían asistido al evento del Teatro de la República.

En los hechos algunas de las llamadas organizaciones sociales entre otros, el autonombrado Frente Zapatista que encabezaba Anselmo Robles Sánchez y Pascual Lucas Julián, entre otros.

Como era de esperarse el escándalo trascendió a nivel nacional.

El alcalde Francisco Garrido Patrón promovió la municipalizacion de la policía, para someter al orden a dichos grupos que se habían desdoblado.

Por su parte, el gobernador Ignacio Loyola descargEl ex gobernador Ignacio Loyola Vera, hoy diputado federal.ó todo el peso de la ley contra los anarquistas, se presentaron las denuncias correspondientes por los hechos violentos del 5 de Febrero y Anselmo Robles Sánchez, Pascual Lucas Julián y otros, fueron detenidos y consignados ante la justicia federal, purgando larga condena a la sombra.

Igualmente, desempolvaron y ejecutaron otras órdenes de aprehensión a los cabecillas de dichas organizaciones sociales y el orden regresó a la ciudad.

Otro de los momentos difíciles que aquejaron al Ing. Loyola, fue el lamentable accidente que sufrió con algunos de sus amigos que viajaban en sus motocicletas y fueron atropellados por una camioneta en el camino a la sierra.

Desgraciadamente, uno de ellos perdió la vida, en tanto que el culpable fue detenido y procesado.

Nunca más, el Ing. Loyola quiso saber de motocicletas.

SU OBRA

Habría que destacar la construcción del Aeropuerto Intercontinental, considerado como uno de los más seguros e importantes del país.

El Hospital del Niño y la Mujer, y el Centro de Rehabilitación Integral de Querétaro, CRIQ, el Centro Educativo y Cultural del Estado de Querétaro, Manuel Gómez Morín, en el predio de la antigua Central Camionera e importantes apoyos a la Administración de Justicia en el antiguo Centro Expositor.

Los municipios de la sierra y el semidesierto, recibieron todo su apoyo y en las pasadas elecciones le dieron el triunfo para ganar una diputación federal.