“Yo le di toda la razón” Ángel Gutiérrez

El presidente de la Asociación Queretana de Boxeo asegura no encubrir al entrenador acusado de acoso

Por Sergio Hernández

“Yo nunca dije algo en contra de lo que ella dijo, yo le dí toda la razón”, así encará el presidente de la Asociación Queretana de Boxeo de Aficionados, José Ángel Gutiérrez, el señalamiento de encubrir a un entrenador del INDEREQ acusado de acosador que a la vez es su sobrino.

Ante la acusación de la boxeadora Geraldine Gutierréz Díaz de acoso por parte del entrenador Mario Guerrero, Gutiérrez admite que es su sobrino, que hubo una denuncia y asegura que se ha cumplido.

“Es un tema… después del torneo ella puso una queja en el INDEREQ y puso a nosotros, técnico entrenador y a la persona que ella estaba acusando como acosador. Nos llamaron y cuando me llamaron y preguntaron yo nunca me puse en contra de ella, aceptamos lo que ella dijo, yo nunca dije algo en contra de lo que haya dicho ella, yo le di toda la razón a ella, se le dio toda la razón a ella y de parte de la licenciada (Laura Santos), nos hizo unas recomendaciones, cosa que ya se cumplió. Por ejemplo ella pidió que el entrenador no fuera el siguiente torneo nacional, no fue, ella pidió que estuviera yendo a unas pláticas a dónde lo mandó la licenciada, también ya se cumplió”.

Vía telefónica, Gutiérrez dice que no esta encubriendo a su sobrino “de ninguna manera, yo le di la razón a ella, nunca abogué por él, hicimos lo que nos dijeron”.

Gutiérrez destacó que al frente de la asociación en la última participación en un torneo que se hizo mezclando lascategorías, junior y la juvenil se logro un oro, una plata y dos bronces

Dijo que el box ha tenido un crecimiento muy importante porque el año pasado tuvieron buenas participaciones, también las mujeres, Nirvana estuvo en el Grand Prix de Río de Janeiro Brasil, quedó en tercer lugar y más atrás Rosa de la Luz en el nacional, en el panamericano junior en Colombia quedó en segundo lugar, la nacional la perdió contra Estados Unidos pero sí hemos estado trabajando y dando buenos resultados y hace mucho que no se lograba eso.