Por Sergio Hernández

De enero a noviembre en la entidad se vendieron 22 mil 663 autos, mil 329 unidades más que en el 2021; al mes se venden diez porche.

Laura Rodríguez Miranda, presidenta la Asociación de Distribuidores de Vehículos Automotores de Querétaro dijo que la entidad ocupa el lugar 14 de ventas a nivel nacional y se tiene un promedio de edad en el parque vehícular de doce años.

“Hay mucha rotación de compra venta de automóviles todo el tiempo y lo más vendido en Querétaro son la gana premium y los mini compactos. En gama sólo lujo se vendieron en el 20222, 51 unidades el diez por ciento del total y luego el deportivo que en promedio se venden diez”.

“El sector automotriz en Querétaro esta contento porque después de una crisis de tres años, entre la pandemia y la post pandemia se tiene un promedio de ventas por arriba del 28 por ciento del año anterior lo cual para nosotros es una satisfacción enorme”

Dijo que se sigue pensando que no hay carros, pero lo que ha pasado es que se ha modificado la venta y compra, todo es programado, no vamos a volver nunca jamás a pisos llenos de inventario porque la nueva tecnología, en todo el mundo tiene que ver con ventas programadas”.

“Hace quince años se decía, espérate a que salga el nuevo modelo porque luego van a rematar los otros o cómprate un 2022 porque ahorita ya salieron los 2023 entonces eso es pérdida para el distribuidor y al llenar inventarios es un costo muy elevado porque esos coches se van quedando en rezago y entonces el costo financiero de la operación es muy alto, con este programa de que solamente compras programado nosotros estamos un poco más desahogados de la carga del piso, del costo del piso y el cliente está satisfecho con lo que está comprando”

El reto, dijo, para este año es que haya apertura de nuevos constructores de semiconductores y de algunas piezas que se han estado deteniendo y que por eso también hay modelos como la Cheyenne que todo mundo quiere una Cheyenne y no hay, ahí semiconductores que no están listos entonces México en lo particular trabajando con el tratado para lograr cómo hacer que empresas de otros países se instalen en el centro del país de nuestro México y empiecen a producir esos semiconductores. En este momento Corea es nuestro productor, la producción no está parada, sí hay pero obviamente van por turnos es por eso que por momentos sentimos que una marca tiene menos inventario que otra porque es igual programado.