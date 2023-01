Andrea Legarreta cuenta detalles de su plática privada con Irina Baeva

Andrea Legarreta convivió recientemente con Irina Baeva durante el programa Hoy, por lo que pudo conversar íntimamente con la rusa sobre su relación con Gabriel Soto, la cual se rumora que ya terminó desde hace varias semanas, pero los artistas no podrían confirmarlo debido a algunos contratos que tienen en común.

La presentadora se encontró con la prensa y reveló qué fue lo que le dijo la actriz para acabar con las especulaciones de la presunta ruptura con el mexicano, quien supuestamente ya está detrás de una de sus compañeras de la telenovela Mi camino es amarte.

“Sí, estuve platicando con ella de eso, trae su anillo, al parecer se van a ir este fin de semana de viaje. Le pregunté ‘¿estás bien?, ¿podemos hablar del tema?’. (Me dijo) ‘sí’, Paul le preguntó, más bien dice que son más los rumores que lo que ellos viven en su día a día, entonces está bien”, dijo Andrea sobre el polémico tema.

De la misma manera, al cuestionarle sobre lo que sabe del supuesto romance que Gabriel Soto mantiene con Sara Corrales, de quien incluso ha trascendido que ya convive con las hijas del galán de televisión, Elissa y Alexa, Legarreta indicó:

“Pero es que ¿a mí qué me preguntan eso?, yo les deseo que estén bien, que estén bien de manera individual, que si están juntos que les vaya increíble, si no están juntos también, las historias a veces terminan, otras empiezan, yo creo que al final yo la vi bien, ella habló, traía su anillo, habló de que todavía no eligen la fecha de la boda, no habló de una separación, eso fue lo que se vio en el programa, por eso lo estoy diciendo”, declaró.

Andrea decidió no hablar más del tema pese a que en los últimos años se ha caracterizado por opinar de diferentes controversias, ya que debido a que ha estado al frente de la emisión de espectáculos de Televisa por 25 años, se ha convertido en un referente del mundo del espectáculo.