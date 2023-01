Se confirma colaboración entre Shakira y Bizarrap

Shakira y Bizarrap han provocado gran conmoción en redes sociales luego de que confirmaran la tan esperada colaboración musical, misma que será edición número 53 de la Bzrp Music Sessions y estará disponible en todas las plataformas digitales a partir de este miércoles 11 de enero.

Fue en agosto pasado cuando el equipo del productor argentino fue captado en Barcelona, lugar donde presuntamente grabó la colaboración, misma que fue confirmada en exclusiva por Jordi Martin, paparazzi que ha seguido los pasos de la colombiana desde hace más de 10 años.

Tras iniciar la promoción del sencillo con la frase ‘Una loba como yo no está pa’ tipos como tú’. El mismo Bizarrap publicó un anuncio oficial a través de sus redes sociales etiquetando a Shak.

Pese a que los artistas no han brindado más detalles al respecto, diversos internautas aseguran que a Shakira no le bastó con inspirarse en su mediática ruptura amorosa para lanzar ‘Te Felicito’ y ‘Monotonía’, pues una filtración que circula en Internet deja entrever que ‘Shakira: Bzrp Music Sessions 53’ también podría estar dedicada a Gerard Piqué.

“A ti te quedé grande por eso estás con una igualita que tú / Esto es pa’que te mortifique, mastica y traga pa’que no pique / Yo contigo ya no regreso ni aunque me llores ni me supliques / Entendí que no es culpa mía que te critiquen / Yo solo hago música, perdón que te Sal-Piqué”, dice la letra filtrada que ya se ha hecho viral en redes sociales.