Esposa de Andrés García revela detalles del último intento de contacto de Leonardo con su padre

En medio del conflicto que mantienen Leonardo García y Margarita Portillo acerca de lo que está viviendo don Andrés con las diferentes enfermedades que le fueron diagnosticadas, la esposa del artista reveló que antes de que culminara el 2022 el también actor intentó buscar a su famoso padre.

Durante la entrevista que concedió al programa Venga la Alegría, Margarita fue cuestionada por los hijos de García y si estos ya se encontraban más calmados tras los ataques que lanzaron luego de que Andrés afirmó que la madre de Andrés Jr. y Leonardo les proporcionaba drogas.

Y para sorpresa de los presentadores, Portillo contó: “Leonardo me escribió justamente el 27, tengo guardados los textos y todo, no tiene ni caso, yo creo que no estaba… en óptimo estado, digámoslo de una manera elegante”.

Sin embargo, la esposa del intérprete de 81 años reveló que su marido está enterado de la situación e incluso le respondió a Leo, pero ella impidió que el mensaje llegara a sus oídos.

“Andrés le mandó un mensaje, que no lo quería ver dadas las cosas que había estado diciendo, lo tengo grabado, no se lo mandé, porque es duro, pero Andrés sigue siendo Andrés, y si piensan que no están en sus cabales, están equivocados”, detalló.

Incluso agregó que es precisamente el intérprete de Pedro Navajas quien siempre está deseando hacer videos para la plataforma de YouTube. “Se pone a producir y pide su gorra y a ver el espejo y grábame, yo ‘Oye, Andrés, no, ahorita no’, él (me responde) ‘grábame ahorita, que yo quiero’”.

Finalmente, Margarita Portillo confesó que, debido a su delicado estado de salud, el actor dominicano no podrá volver a su domicilio.

“Regresar a su casa no va a poder regresar, Andrés está débil, en su casa no tiene las comodidades que tiene aquí, las instalaciones que tiene aquí, allá para empezar hay que subir escalones, como hotel… entonces atender a un enfermo ahí, no, él no puede estar allá, los enfermeros están trabajando aquí en mi casa, pero si él estuviera en su casa simplemente no van para allá”, concluyó.