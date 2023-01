Abasto de medicamentos al 90%: Martina Pérez

Por Tina Hernández

A casi un año y medio del actual sexenio, a través de la Secretaría de Salud del Estado de Querétaro (SESEQ) se dio a conocer que el estado cuenta con 90 por ciento de abasto de medicamentos, luego que en octubre de 2021 este se ubicará en 40 por ciento.

La titular de la SESEQ, Martina Pérez Rendón, compartió el objetivo es llegar al 95 por ciento de la disponibilidad de los medicamentos y material de curación en los 18 municipios de la entidad, en hospitales y centros de salud.

“La consigna que nos han dado de gobierno del estado es llegar a un 95 por ciento de abasto, vamos avanzando en ello, porque son muchas circunstancias y en ello también la logística de distribución, en la cual también hemos ido avanzando, pues se visitan los Centros de Salud cuando menos dos veces al mes para abastecer sus necesidades y los hospitales se visitan cada semana.

“Estamos alrededor del 90 por ciento. Son muchos factores uno que es muy importante es ir afinando las necesidades reales y no es un trabajo fácil estar en talacha”.

Los medicamentos que se distribuyen por el sistema de salud del estado de Querétaro se adquieren con recursos federales, del Instituto de Salud para el Bienestar, y recursos estatales de la SESEQ.

Martina Perez Rendón compartió que parte importante de la disponibilidad de los medicamentos es la estrategia de logística, misma que se trabaja en conjunto con las autoridades estatales.

“Todos los insumos para la salud, medicamentos y material para curación se adquiere por fuente de financiamiento federal y fuente de financiamiento estatal, la parte que solicitamos a través del Insabi, lo de 2022, no lo hemos recibido en su totalidad pero ha estado llegando y se complementa con lo que compramos a nivel estatal, no niego que probablemente haya una persona o más de alguna que no le hayamos surtido totalmente su receta o que el insumo que necesitaba en el hospital no lo tuviéramos en ese momento, pero se van solventando”.