Cuenta Corregidora con 18 tianguis registrados: Esther Carboney

Por Laura Valdelamar

Noticias

El municipio de Corregidora cuenta con 18 tianguis registrados, con un total de mil 24 comerciantes que cuentan con los permisos correspondientes, dijo la secretaria de Desarrollo Económico de Corregidora, Esther Carboney Echave.

Abundó que el total de los comerciantes de tianguis se encuentran totalmente registrados, con permisos regulados. “La verdad es que hay un ambiente muy sano entre los tianguis del municipio, están muy bien organizados, no tenemos ningún problema con ellos, se organizan muy bien y bueno, tenemos ya un nuevo reglamento que se aprobó por el Cabildo el día 15 de diciembre del 2022”.

Únicamente dijo, algo muy importante que están solicitando tianguistas que envíen un listado de los nombres completos de cada uno apellidos de cada uno de los comerciantes, con la finalidad de tener súper actualizados los datos, porque muchas veces tienen un puesto se va esa persona, llega otra y no se da aviso, es una parte que se tiene que actualizar para un mejor control del padrón.

Asimismo se les da a conocer de manera clara horarios, obligaciones y derechos de los tianguistas, y por supuesto se hace del conocimiento a las diferentes áreas como Protección Civil, Movilidad, Secretaría de Gobierno, y Ecología, todo para el mejor funcionamiento y el orden de estos tianguis.

Además dijo, se busca que el comercio establecido en locales y los tianguis puedan trabajar en conjunto y se ayudan unos a otros, por lo que se creó el reglamento y tanto locatarios como tianguistas puedan convivir.

La funcionaria municipal expresó que los tianguistas no requieren de licencia para operar, únicamente tienen que pagar una cuota de seis pesos, dependiendo las fechas, como en este caso que fue Día de Reyes sube un poquito, de acuerdo a la Ley de Ingresos que ya tienen sus tarifas aprobadas.

Apuntó que la época de pandemia se tuvo el programa “Piso al 100 por ciento”, que no se les cobró la cuota, ya que fue una temporada muy complicada, debido a que la gente no salía y por lo tanto no había ventas, este apoyo fue para dos puestos por persona, mientras que un tercero ya pagaba.

“La verdad es que tenemos un comercio muy responsable, si te lo puedo decir trabajan muy bien y se organizan muy bien, si tenemos de repente que se extiende, pero llega inspección y vuelven a su lugar, se trabaja muy bien, hay mucha comunicación”.

Asimismo refirió que sostuvo pláticas con los locatarios del mercado de El Pueblito, quienes mencionaron que sus ingresos van mejorando, sin embargo no les ha ido tan bien como antes de la pandemia.