Apostar a Morena es apoyar al crimen organizado: PRI

No quiero vivir en un estado en el que mi hijo no pueda salir a la calle, no viva en libertad o con inseguridad: “y si esto implica juntarnos con alguien con quien históricamente no nos hemos llevado bien, pero que coincidimos que queremos lo mismo para Querétaro, hay que hacerlo, dijo el diputado del PRI, Paul Ospital

En plena defensa de ir en alianza con el PAN a nivel local, Ospital le encontró argumentos: “Las estadísticas ahí están, en estados en los que ha ganado Morena, han incrementado los homicidios dolosos, la inseguridad, el crimen organizado y con este, la extorsión. Esto lo vemos en Morelos, Zacatecas, Guerrero o Michoacán. La política de “abrazos no balazos”, no es más que, la no investigación y la no persecución”.

Por lo que dijo que el estado debe apostar a frenar el avance de Morena, porque esto significa frenar un avance del crimen organizado.

“Es un principio de realidad que la Alianza Va por México debe seguir, porque AMLO ha partido al país en dos: una parte que tiene Morena, partido por el que hace campaña el presidente, todos los días y; la otra mitad que está pulverizada por toda la oposición. Entonces, en un principio de realidad, si tenemos más coincidencias que diferencias, debemos juntarnos para detener el avance de Morena”.

Ospital Carrera explicó que, si bien es cierto, hay temas relevantes como la situación económica o el mal manejo de la problemática de salud; el tema de la seguridad es algo que le podría pegar a Querétaro fuertemente.

El diputado local por el Revolucionario Institucional, detalló que en el Índice Global sobre Política de Drogas, realizado por la ONU, en 30 países, México ocupa el lugar 26, solo por arriba de países como Tailandia, Uganda o Colombia: “