Purdy puede hacer campeón a 49ers

Ya pasaron 28 años del día en el que los 49ers de San Francisco conquistaron su quinto y, hasta ahora, más reciente Super Bowl. Eric Davis, leyenda de la franquicia, cree que —de la mano del novato Brock Purdy— llegará el fin de la sequía. Para eso, primero deben superar a los Cowboys en la ronda Divisional de los Playoffs.

“Este partido será determinante en la vida de Brock Purdy. Si termina ganando el Super Bowl, será el quarterback encargado de romper una maldición de casi 30 años. Los Niners juegan para ser campeones. Puedes tener un buen año, pero no será exitoso si no ganas. No serás legendario si no lo logras y Purdy tiene la capacidad para hacerlo” confesó Davis, en entrevista exclusiva con EL UNIVERSAL Deportes.

El esquinero fue el héroe del triunfo de San Francisco sobre Dallas en la Final de la Conferencia Nacional 1994, con una intercepción y una pérdida de balón forzada a Troy Aikman.

“Sólo hay una forma de ganar un campeonato y es quitándoselo de las manos a otro equipo. Dallas nos hizo eso muchas veces. Ganarle a esa franquicia y sacarles la oportunidad de ganar un título siempre se sentirá bien. En los deportes, se supone que debes amar a tus colores y odiar el de los rivales, y esa es la rivalidad entre los 49ers y los Cowboys” dijo.

Tras superar a los Seahawks y a los Buccaneers, respectivamente, San Francisco y Dallas se enfrentarán por novena vez en la historia de la postemporada, con un balance de cinco triunfos para el equipo de La Estrella Solitaria. Sin embargo, los últimos dos enfrentamientos los ganó la franquicia roja y dorada.

Para que el equipo comandado por Brock Purdy avance, Davis confía en que la defensa será el punto de partida y la agresividad con la que pueda intimidar al quarterback Dak Prescott. “Si vamos a ganar el campeonato, tiene que ser gracias a la defensa. Toda la temporada jugó a un nivel y tiene que mantenerlo”, finalizó.