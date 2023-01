Paletero balconea a Karely Ruiz

Recientemente, un vendedor de paletas reveló que Karely Ruiz accedió a tomarse una foto con él a cambió de que le regalara seis de sus golosinas, pues, al parecer, la joven quería invitarles a sus acompañantes.

En entrevista para Badabun, el hombre narró cómo fue que, durante un día de trabajo en la una playa de Guerrero, le pidió una foto a la también presentadora, quien accedió, pero a cambió de una paleta para ella y sus amigos.

“Karely Ruiz me cobró seis paletas por la foto, la verdad. Sí, yo le dije ¿Te puedes acercar a mi carrito y tomarte una foto con el carro? Me dijo, sí, pero a mí dame una paleta y llegaron otras personas que venían con ella y me dijo ‘dales paletas a ellos para yo acceder a tomarme una foto contigo”, apuntó.

De acuerdo con el comerciante, las paletas regaladas tenían un costo total aproximado de 150 pesos; algo que él califica como “una buena pérdida”, pues las imágenes con la regiomontana le aumentaron las ventas.

“Como 150 pesos, pero ahora sí que fue una buena pérdida. Aumentó las ventas, se disparó el video a 1.5 millones de vistas en Tik Tok. Yo lo subí, me decían que qué envidia tenían por yo habérmela encontrado”, indicó.

Hasta el momento, la entrevista tiene un total de 720 mil reacciones y cientos de comentarios de internautas, quienes aplaudieron el gesto de Karely Ruiz al “cobrarle” con paletas.

“La mejor inversión del mundo”, “Qué barato”, “Será buena inversión, no pérdida”, “Estuvo bien”, “Te salió barato”, “En la vida, hay que invertir”, “Así es la publicidad, rey”, “Te salió barato, ojala tuviera esa publicidad para mi negocio”, “Un trato justo”, “Qué chido tu suerte”, señalaron algunos usuarios.

Hasta ahora, la llamada ‘Reina de Only Fans’ no se ha pronunciado sobre este asunto y, actualmente, está enfrentando la polémica por el video que recientemente se filtró de su cuenta en la plataforma.

“Lamentablemente algún pend… lo sacó, algún menso lo sacó de la página, pero no se me hace justo porque la gente que realmente paga para ver esos videos pues han de decir ‘¿por qué estoy pagando para verla y un menso la saca?’ siempre he tenido ese conflicto porque no es justo, pero bueno”, aseveró Ruiz durante una transmisión en vivo.