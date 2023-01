Rinde Marcia Solórzano Primer Informe Legislativo

“Las actividades legislativas me han permitido ser la voz de aquellas personas que enfrentan desafíos”, refirió en su mensaje la diputada federal

Por Josefina Herrera

“La ruta hacia el progreso se inicia con acciones para vivir mejor”, con estas palabras dio inicio el mensaje de la diputada federal por el II Distrito, Marcia Solórzano Gallego, al rendir su primer Informe Legislativo ante ciudadanos y autoridades estatales y municipales.

El evento se desarrolló con la presencia de la presidenta del Sistema Estatal DIF, Car Herrera, en representación del gobernador del estado, Mauricio Kuri González y el presidente de la Cámara de Diputados, el legislador federal, Santiago Creel Miranda.

La representante de los municipios de San Juan del Río, Tequisquiapan y Ezequiel Montes, ante la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, reconoció la labor que ha realizado el mandatario estatal por su gente, ya que desde su inicio se ha visto el gran empeño que le ha puesto para llevar a esta entidad al siguiente nivel, trabajo que es inspiración del equipo que lo acompaña desde las distintas trincheras.

Asimismo, agradeció a quienes le brindaron el voto de confianza el pasado 6 de junio de 2021 dentro del proceso electoral, y consciente de ello sabe del compromiso y la responsabilidad que lleva para poner en alto a Querétaro.

“Tengo claro que hace más de un año, con el voto mayoritario se decidió un cambio de representación política en este distrito electoral, un cambio de fuerza política para que ahora su servidora pueda escucharlos y llevar sus propuestas a la máxima tribuna, para presentar iniciativas en defensa y apoyo de todos ustedes”.

Al dar paso a la rendición de actividades, la legisladora destacó que se ha sumado a los trabajos que ayudan al crecimiento del país, a los cuales ha enfocado sus energías, por lo tanto realiza sus obligaciones constitucionales con un alto compromiso y responsabilidad.

“Ocupar este cargo en la historia política del país significa un elevado reto y una gran responsabilidad, también es una distinción representar a los ciudadanos en la legislatura federal, todo ello va acompañado de una agenda legislativa que logramos con la finalidad de crear acciones para vivir mejor”.

Dio a conocer que a través de la comisión que representa, que es la de Ganadería; la Comisión de Economía, comercio y competitividad; y de vivienda, se han realizado distintas actividades al escuchar ideas y propuestas, teniendo como prioridad el desarrollo, crecimiento y protección de los derechos de la sociedad, y en particular los grupos que se encuentran en situación de vulnerabilidad.

Indicó que es por ello que ha sostenido distintas reuniones con representantes de estos sectores para poder avanzar con iniciativas y propuestas que logren mejorar las condiciones actuales en las que se encuentran.

“Las actividades legislativas me han permitido ser la voz de aquellas personas que enfrentan estos desafíos, esperando que las diferencias se hagan a un lado y así comprender que nuestro mayor compromiso es impulsar a México”.

Respecto a su trabajo legislativo, mencionó que en conjunto con el grupo parlamentario de Acción Nacional se presentaron más de 700 iniciativas durante los dos primeros periodos en la Cámara a favor de las y los mexicanos, en donde se han dado muestras de solidaridad haciendo uso de la voz a favor de la seguridad, el rescate de la conservación democrática, la salud, además de la solicitud de recursos para contingencias, “entre ellos San Juan del Río y Tequisquiapan”, agregó.

Dentro de estas peticiones, refirió que también se han solicitado estímulos para el sector primario y la asignación de recursos para emprendedores, “comprendemos la altísima responsabilidad que conlleva un legislador, y que todo está por encima de los intereses personales y políticos. Desde el Congreso de la Unión hemos dado una cuenta clara de lo que debe de hacerse y se está haciendo, gracias a las mesas de trabajo y consensos logramos recuperar exitosamente 17 mil millones de pesos recortados al presupuesto del campo mexicano, confío plenamente que las leyes nos hacen iguales a todos y merecemos las mismas oportunidades de crecimiento y desarrollo”, enfatizó.

Agregó que de manera personal ha presentado siete iniciativas a favor de los diferentes sectores, y una de ellas contempla crear estímulos fiscales para la industria del sector vitivinícola para hacerlo competitivo frente a vinos extranjeros, dado que este estado cuenta con una de las rutas más reconocidas en la entidad.

Por otro lado también propuso incorporar la leche de pequeños productores en los programas alimentarios de las escuelas de educación básica como proveedores prioritarios y así evitar el abandono y desaparición de esta importante actividad.

En cuanto al medio ambiente impulsó una iniciativa para establecer reducciones fiscales, la compra de vehículos híbridos o de tecnología análoga; en materia de salud propuso crear políticas públicas que favorezcan la dignificación de recursos en la detección oportuna en diferentes tipos de cáncer.

Con el propósito de fortalecer la producción de carne nacional, la legisladora también propuso lanzar exposiciones nacionales con organizaciones del sector pecuario del país para garantizar la competitividad leal con un producto de calidad.

Otra de sus iniciativas fue el promover un decreto para que cada 23 de febrero sea declarado como Día Nacional de los Rotarios en México por su importancia cultural, ya que se debe reconocer su labor altruista a favor de la población más desfavorecida.

Con el objetivo de erradicar el hacinamiento también propuso reformar la Ley General de Vivienda para rediseñar nuevos espacios y que la población pueda alcanzar una verdadera vivienda digna.

“Las decisiones reflejadas en votaciones, invariablemente van acompañadas por deliberaciones que permiten manifestar la postura que consideren adecuada y así poder hacernos oír y dejar constancia para que la sociedad tenga conocimiento de nuestro actuar y nuestras posturas”, aseveró.

La diputada federal precisó que a pesar del tiempo que le demanda estar en la Cámara de Diputados, no le ha impedido estar cercana a la gente de los municipios que representa, y es por ello que se ha mantenido activa escuchando y atendiendo a cada uno de los sectores de la población para mejorar sus condiciones de vida.

Ya en entrevista, señaló que no ha sido una tarea fácil, pues al presentarse las iniciativas cuando se encuentran en comisiones, la mayoría oficialista no deja que pasen, y aunque desconoce cuál sea la línea, dijo, seguirá trabajando y no quitará el dedo del renglón, pues no deberían de existir colores y sólo se debe velar por el bienestar de México.

Refirió que al ser mujer también la hace ser cercana a este sector, ya que se ha sentido muy abanderada por ellas, y sobre todo porque sabe de lo que implica ser el pilar de una familia, por lo tanto seguirá esforzándose para buscar las mejores oportunidades para que estén mejor.

Aspiraciones políticas…

Respecto al futuro, señaló que de momento está concentrada en terminar su trabajo legislativo hasta el 2024, y ella estará en donde el Partido lo deseé, pero por ahora tiene muy claro que su responsabilidad está en la Cámara de Diputados y en la atención directa con la gente que representa.