Se le agota el tiempo a Lainez

Diego Lainez se convirtió en objeto de deseo en la Liga MX luego de saberse que el Braga, equipo en el que se encuentra a préstamo, ya no contaría con los servicios del mexicano, caso similar con el Betis (dueño de su carta) por lo que las chequeras comenzaron a abrirse en el futbol mexicano.

Los Tigres de la UANL han sido los más insistentes luego de que América no aceptó las exigencias económicas que, tanto el jugador como sus agentes, presentaron a Santiago Baños y a las Águilas, a pesar de eso el fichaje todavía está lejos de ser un hecho.

A pesar de que Tigres si estaría pagando los dos millones de dólares que exige el jugador de 22 años de edad y que está dispuesto a darle al Betis los 7 mdd que quiere por la carta del mexicano, Lainez y su equipo de trabajo están priorizando alguna oferta de Europa, ya que el extremo canterano de América no quiere regresar a México.

Por lo pronto Lainez tiene que regresar a España, el Betis no lo tiene en cuenta y quedan ocho días para el cierre del mercado de fichajes, en caso de no conseguir una oferta en Europa Lainez tiene la opción de volver aunque no es su deseo.