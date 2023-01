Busca Claudia San Luis consolidar su negocio

“El programa Con Ellas fue el empujón que me faltaba para crecer “, destacó la beneficiaria del programa “Con Ellas”

Desde hace cinco años, Claudia San Luis de 36 años tuvo la inquietud de emprender un negocio enfocado en tratamientos faciales y corporales que le permitieran aplicar cada aprendizaje adquirido desde hace seis años que comenzó a prepararse, pero también empoderarse económicamente.

Han sido cinco años en los que “Mi Cabina” ha sido un espacio de atención a costos accesibles a mujeres, principalmente familia, vecinas, amigas y conocidas y que Claudia busca potencializar a través del programa “Con Ellas”, que impulsa la Secretaría de la Mujer del municipio de Querétaro y del cual desde julio de 2022 es beneficiaria, así como capacitadora.

“Es un espacio que me prestan, no es mío y tengo el sueño de tener algo más grande y ya establecido. Emprendí mi negocio hace cinco años dadas mis necesidades, hace tres renuncie a mi trabajo y me dedico de lleno a Mi Cabina; el programa Con Ellas fue el empujón que me faltaba para avanzar en este proyecto ambicioso que tengo, tener un espacio y destinarlo a estilismo, maquillajes, peinado, tratamientos, una cabina para el área corporal y facial”.

Durante los cerca de siete meses en los que ha formado parte de una de las generaciones del programa municipal, aseguró, se ha formado y capacitado en diferentes áreas como Estilismo y Bienestar, Natación, Emprendimiento, finanzas personales, así como el fortalecimiento socio emocional; cada área que le ha permitido, dijo, empoderarse y fortalecer sus habilidades para crecer su proyecto.

Y es que además de un negocio estable en el que se ha trabajado en los últimos seis años, busca emprender una distribuidora dr materiales para diferentes procedimientos de belleza que se realizan; pues destacó que en Querétaro se venden por altos precios.

“Es un programa muy bueno Lara las mujeres porque como siempre estamos tratando de emprender, de sacar dinero de algún lado o ver cómo le echamos la mano a la familia, creo que este programa fue importante para mí y para todas mis compañeras porque nos ha cambiado la vida este programa. Estoy muy agradecida con municipio y las personas del proyecto, más mujeres deberían aprovechar este proyecto”.

Como capacitadora participó en el proyecto durante más de dos meses con el curso de aplicación de extensión de pestañas y rizado de pestañas, experiencia que dijo fue gratificante; por lo que espera en próximas generaciones continuar con esta colaboración que se logró derivado de su preparación y el desempeño que ha tenido como alumna del ICATEQ.

Claudia San Luis estudio tres años estilismo que engloba corte de pelo, tinte, peinado, maquillaje y uñas; además de cosmetología y se capacito en masajes, depilación, tratamientos capilares, alaciados, aplicación de extensión de pestañas y rizados de las mismas.