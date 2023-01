Rechazan amparo

El Congreso del Estado desechó la iniciativa que pretendía prohibir las corridas de toros en Querétaro

El Congreso del Estado a través de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) rechazó el amparo que pretendía prohibir las corridas de toros en Querétaro y que fue presentado por grupos de animalista en noviembre pasado.

El encargado de confirmar esta situación fue Guillermo Vega, diputado presidente de la Jucopo, quien manifestó que el documento carecía de interés jurídico y que los activistas que ingresaron el dictamen no lograron acreditar su residencia en el estado, sin embargo, aclaró que es “un tema que se puede volver a presentar” y estarán abiertos a escuchar todas las voces.

Al respecto, Andrés Estévez, empresario taurino de la Plaza Santa María, señaló en entrevista con Noticias que es una decisión que celebra, sin embargo, invitó a todos los actores que participan en este debate a que se informen sobre todo lo que rodea a la fiesta brava.

“Es una gran noticia para el mundo de la fiesta brava, los diputados actuaron con cordura, con sensates en apego a la historia y tradición que tiene Querétaro en torno a la fiesta de los toros. Ojalá que quienes rechazan la fiesta brava se den tiempo para conocerla, entenderla y en virtud de ello puedan establecer criterios con mayor conocimiento de causa.

“Los taurinos entendemos que la discusión se debe dar de manera abierta y respetuosa. Nosotros respetamos todas las opiniones, incluso las que están en contra y nos gustaría tener el mismo trato. Cuando se actúa respetando el criterio de todos gana Querétaro”, dijo.

El empresario reiteró que lo más importante en la fiesta brava es el toro y por tal motivo el trato que se le da en el campo bravo es el mejor, además de enaltecer la trascendencia que se tiene en niveles como el económico y el ecológico.

“Para nosotros el rey de la fiesta es el toro, un animal que se mima como a muy pocos en el planeta. Recordemos que sin las corridas de toros este majestuoso, admirado y hermoso animal seguramente habría desaparecido de la tierra hace mucho tiempo. Además, gana nuestro medio ambiente y también la economía por un sinfín de actividades que se ven beneficiadas con la realización de estos eventos”, agregó Andrés Estévez.

Otro de los emblemas de la tauromaquia en Querétaro, México y el mundo es Don Arturo “El Pollo” Torres Landa, quien ha hecho de Juriquilla una de las plazas más importantes del continente y ha sido uno de sus principales defensores.

“Tristemente los que quieren que se acabe esta fiesta ignoran que le estarían dando la puntilla al toro de lidia. Pero lo que me apura es que no se fijan en la gente y el daño que les hacen a las gentes que por generaciones han vivido, cerca de 500 años, de esta fiesta. No ven a cuanta gente dejarían sin trabajo, son miles de familias”, señaló.

Por lo pronto la fiesta brava sigue viva en Querétaro, con una corrida el 5 de febrero en San Juan del Río y el 10 de febrero en Juriquilla, con figuras como: Octavio García “El Payo”, Andrés Roca Rey, Diego Ventura y Andy Cartagena.