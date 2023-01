Prepara UAQ Reglamento de Ética e Integridad Académica

En el documento se abordarán temas como el de plagio, informó Teresa García

Por Jahaira Lara

Hay mucho que regular en temas de integridad académica y científica, reconoció la rectora de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), Teresa García Gasca, quien adelantó que en febrero se proyecta presentar en sesión ordinaria de Consejo Universitario el Reglamento de Ética e Integridad Académica para su revisión.

En este documento se abordarán temas como el de plagio, se definirá lo que es un plagio y lo que no; así como las sanciones que se aplicarán, mismas que se incorporarán al Estatuto Orgánico.

En los últimos años, compartió, en la UAQ se han atendido alrededor de tres casos de presunto plagio y son las facultades, recordó, las que solicitan apoyo a la Comisión Instructora o a la Oficina del Abogado General para atender los temas, cuando este no se resuelve entre las partes.

Por lo que la académica reconoció la importancia de que se defina lo que es considerado un plagio en el reglamento que se presentará, ya que aseguró que las homologías se encuentran siempre en los textos académicos o científicos, como las tesis, e incluso es permitido un mínimo porcentaje antes de que se considere un plagio; asimismo hizo enfasis en la necesidad de evitar estás situaciones por cuestiones de redacción y las formas de citar.

Para ello, consideró importante la implementación de herramientas tecnológicas para evitar que se presenten casos de plagio cómo el de la ministra de la Suprema Corte de Justicia, Yasmín Esquivel.

“Hay muchas herramientas que nos permite determinar que hay documentos copiados, tal vez literalmente y en ese sentido es importante utilizar la tecnología en nuestro día a día para que podamos evitar este tipo de situaciones editoriales (…) Todos estos textos tienen que entregar un comprobante de no plagio y hay un porcentaje mínimo que se permite porque siempre hay homologías, pero es mínimo y más allá de ese porcentaje se revisa con una aplicación que da un análisis muy puntual de en qué frases hay homologías. Es un tema de rigor científico y rigor académico y hay que trabajar”.

En el caso particular de la ministra de la Suprema Corte de Justicia, señaló que la magistrada incurrió en una falta al no ponerse a disposición de manera inmediata ante las autoridades correspondientes y no asumir la situación irregular por la que era señalada para hacerle frente; aunque destacó que la directora de tesis es una de las principales responsables. Mientras que por normativa la UNAM no se encuentra en la posibilidad de retirar el título bajo estás circunstancias, por lo que es importante definir estás situaciones en los reglamentos.

La académica reconoció que aunque en las universidades el plagio es el tema más común en lo referente a la integridad académica y científica; también hay otro tipo de situaciones que es necesario atender como la usurpación de funciones.