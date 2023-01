En contra de nuevo puesto de sobrina de Juan José Jiménez

El diputado Cristian Orihuela expresó que no vota por lo que no conoce

Por Sergio Hernández

No vote a favor, porque esta mal, que la sobrina de Juan José Jiménez sea designada como funcionaria a propuesta de la junta de coordiunación política, donde esta su tío, dijo el diputado Cristiam Orihuela.

El diputado se refería a Alejandra León Jiménez quien hasta el miércoles fungía como asistente de su tío el diputado Juan José Jiménez y fue designada como Directora de Investigación y Estadística Legislativa, al ser destituido Emilio Páez, por incumplir con lo establecido por el artículo 183 de la Ley Orgánica del Poder legislativo, para cubrir el puesto, ya que no acreditaba maestría en Derecho.

Orihuela dijo: “No conozco prácticamente ni su trayectoria, esa es la razón de mi voto en contra”

-¿Qué opina de que sea sobrina del diputado?

-Creo que está mal

-¿Es nepotismo?

-No sé exactamente cómo la hayan considerado pero creo que hay muchísimas personas como para andar metiendo a su sobrina y sí sería muy importante que ninguno tuviéramos relación con nuetros familiares, ya que están para servirle a los diferentes grupos parlamentarios entonces por lo tanto debería ser una persona imparcial, cualquiera de las 2 personas debe ser imparcial no debe estar a favor de un partido ni de otro

-¿El perfil de ella es el idóneo?

-Nunca he trabajado con ella, nunca he platicado con ella. No conozco su trabajo, puede ser que tenga la capacidad o puede ser que no la tenga pero cómo voy a votar algo que no conozco

-¿Por qué no subieron al pleno manifestar eso?

-Simplemente por eso se vota a favor o en contra