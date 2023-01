Heladas afectan hasta un 50% producción de rosa en Organal

Prevén el encarecimiento de este producto para el próximo 14 de febrero debido a alta demanda

Por Josefina Herrera

Las fuertes heladas que se han resentido en los últimos días está afectando la producción de la rosa en la comunidad de El Organal, lo cual implicaría una baja considerable en sus ventas para este próximo 14 de febrero.

Juan Serrano, presidente del grupo de floricultores de esta localidad, mencionó que su producción se vería afectada hasta en un 50 por ciento, e implicaría el incremento en el costo de su producto, por lo tanto las expectativas en ingresos para este año son bajas.

Debido a esta situación, refirió que se verán afectados también en los encargos que ya tenían, por lo cual será difícil para ellos poder surtir a todos los que acerquen a solicitar rosa para el día de los enamorados.

“Está muy baja la producción, ahora sí ha hecho frío, nos ha afectado mucho el frío y se ve muy poca producción, yo creo hasta en un 50 por ciento, para estas fechas va a ser muy poca la producción, no se van a poder surtir los pedidos más que nada a personas que quieran encargar para ese día”.

Indicó que está problemática la están padeciendo la mayor parte de los floricultores, y debido a la alta demanda en producción provocaría que el costo de la gruesa se eleve hasta llegar a los mil pesos.

“Pues no, la verdad no va a ver tanta, la mayor parte de nuestros compañeros también lo están reportando, hay muy poca producción y esto quiere decir que se va a elevar mucho el costo de la rosa, yo creo que más o menos la gruesa va a estar como en mil pesos”.

Mencionó que en su caso ya tiene pedidos de Guanajuato, Pachuca y otros lugares, por ello le preocupa que las bajas temperaturas sigan resistiéndose y no hayan permitido que la rosa haya brotado como en otros años.

Asimismo, mencionó que incluso en el 2022 les fue mejor, pues no se habían sentido unas heladas como las de estas semanas, “entonces, va a estar muy complicado, el año pasado hubo menos frío, el año pasado casi no cayeron heladas y en éste sí porque no ha parado de helar”, agregó.

Los productores esperan que para la temporada del 10 de Mayo pueda irle mucho mejor, ya que el cocina en los últimos años se ha vuelto impredecible.