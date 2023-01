Campanada en El Campanario

Un extraordinario score de 134 golpes, diez bajo par, colocó al amateur mexicano José Cristóbal Islas en lo más alto de la clasificación de El Campanario Residencial & Golf cuarta fecha de la campaña 2022-23 de la Gira de Golf Profesional Mexicana (GGPM).

El jugador de 20 años de edad firmó una segunda tarjeta de 67 golpes, la cual incluyó un águila en el hoyo 18. “La verdad me econtré el hoyo, era un putt largo para dejarla cerquita y se metió”, dijo José Cristóbal Islas originario de Pachuca, Hidalgo y seleccionado nacional de la Federación Mexicana de Golf (FMG).

“Me siento muy bien, me apegué mucho al plan de trabajo por lo que me voy muy feliz y tranquilo”, agregó el cuarto lugar de la pasada edición del Latin America Amateur Championship (LAAC). “No me siento con presión de ser líder en un torneo de profesionales, estoy muy calmado y habrá que ir tiro por tiro”.

Empatados en la segunda posición con un acumulado de 135 impactos, nueve menos se colocaron el mexicano Luis Gerardo Garza y el canadiense Sebastian Szirmak. “Nos ayudó mucho que hoy no hiciera tanto frío como ayer. Le tiré muy bien a la bola y se me dieron las cosas, falta una ronda y habrá que tener paciencia”, comentó el guanajuatense Luis Gerardo Garza.

La cuarta posición con 136 strokes, ocho menos es para el brasileño Alexandre Rocha mientras que el quinto lugar es para los mexicanos Álvaro Ortiz, José Dibildox y el guatemalteco José Toledo, todos ellos con un marcador de 138 golpes, seis abajo.

El cuatro veces ganador del PGA Tour, el estadounidense Notah Begay III no pasó el corte de la competencia que reparte una bolsa de un millón 600 mil pesos y que finalizará mañana en El Campanario Residencial & Golf.

PROAM

El equipo ganador del ProAm de la etapa 4 de la Gira de Golf Profesional Mexicana, fue el encabezado por el profesional Rodolfo Cazaubón y los amateurs Pablo Herrera, Antonio Herrera, José Antonio Herrera y Eduardo Porchini.

La segunda posición fue para los aficionados Diego Muñoz, José Jaime Ponce, Guzmán Gallegos y Omar Hernández además del profesional Roberto Rodríguez Cacho. Finalmente el tercer puesto fue para el equipo del profesional José Toledo y los amateurs Julio Cantú, Gerardo Loyola, Diego González y Luis Fernando Navarro.