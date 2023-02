Ana María Alvarado desmiente a Maxine Woodside

Ana María Alvarado rompió el silencio luego de que la tarde de este martes 31 de enero informara a través de un video que fue despedida del programa Todo para la Mujer, y horas más tarde la titular de la emisión, Maxine Woodside, negara tajantemente esta noticia.

Durante su participación en el matutino Sale el Sol, la reconocida periodista de espectáculos contó algunos detalles del momento en que presuntamente Woodside le informó que su colaboración en el programa radiofónico había concluido.

“Yo le dije que si podía hablar con ella al final, mi idea era conciliar y que ya fuera como más terso el asunto, o ¿a qué acuerdo podíamos llegar?, o ¿por qué estaba tan molesta?, y ella se empezó a molestar y a decir que yo hice ese anuncio y gracias a ese anuncio la han atacado en redes, y empezó a subir de tono la conversación, porque ella evidentemente está muy molesta. Y la conversación terminó con la frase ‘¡qué triste que eso sea el final!, esto terminó aquí’, pues al buen entendedor, pocas palabras […] Como salí y volví a anunciar que me había despedido, ella contesta con un video horas después”, contó.

Con relación a las declaraciones que la propia Maxine emitió a través de un video en sus redes sociales negando que a Ana María se le hubiera destituido de su trabajo, la periodista replicó:

“Esta una respuesta donde evidentemente está asesorada, porque luego también sacó un comunicado, ya acudió a una asesoría con un abogado porque también se quiere hacer un lado de las obligaciones legales que corresponden, lo dije en el video y se lo dije a ella personalmente ‘entonces yo te solicito con quien me dirijo para mi liquidación’, y ella todavía me contestó ‘estoy de acuerdo con que busques tu liquidación’, [contesté] ‘bueno, ¿entonces con quién lo veo?’, [me dijo] ‘con algún ejecutivo de Radio Fórmula’. Entonces la cosa quedó muy clara, no sé si se le olvidó lo que me dijo, pero de que me despidió, me despidió”, declaró Alvarado.

Finalmente, la comunicadora manifestó que por el momento descarta cualquier tipo de arreglo para volver a colaborar en la afamada emisión radiofónica.

“Es que si te corren y al día siguiente salen a decir una mentira, o sea, me refiero, a las horas salen a decir una mentira, cuando me acaba de correr, pues cuando la gente ya no quiere que estés ahí, pues ya no debes estar ahí, porque ya te lo manifestaron con actitudes, con hechos y con palabras”, dijo al respecto.