Cecilia Gabriela afirma haber sido discriminada por ser blanca

Recientemente, Cecilia Gabriela afirmó que no solo la gente morena puede sufrir discriminación, pues contó que ella también ha sido objeto de burlas por su color de piel y hasta le pidió a Tenoch Huerta que escuchara su historia de vida

En entrevista para el programa ‘Chisme no like’, la famosa actriz expresó que ser de tez blanca y tener “el ojo medio claro” le ha afectado en algunos ámbitos de su vida, principalmente en el laboral.

“Lamentablemente, para mí, contra lo que pudiera creer mucha gente, el hecho de ser medio güerita, de ojo claro, resulta que ahora, más que nunca, estoy teniendo dificultades para trabajar en las plataformas”, indicó.

Bajo este panorama, explicó que, actualmente, las plataformas de entretenimiento buscan elencos “más latinos”, por lo que conseguir empleo ha sido aún más difícil.

“Los contenidos de las plataformas son más del tipo latino, del tipo mexicano. Entonces, hoy más que nunca, yo ya no entro. Entonces, estoy teniendo serias dificultades para trabajar en un contenido nuevo”, manifestó.

Asimismo, considera que “ya se cambiaron los papeles”, por lo que mandó a decir a Tenoch Huerta que escuchara su historia y no se quedara solo con la idea de que solo la gente morena tiene problemas para encontrar empleo en el mundo artístico.

“Ya le mandé a decir a Tenoch Huerta que, si él se quejaba, que escuche mi historia porque es lo mismo. He tenido problemas para entrar al mundo del cine, porque no me desnudo, porque no consumo drogas, porque soy de Televisa, al teatro. Solo pude ir a un Festival Cervantino”, sostuvo.

Más allá del entorno laboral, señaló que también le han querido “ver la cara” con los precios y hasta le “dan mal el cambio” solo por su color de piel: “No es fácil vivir así”, concluyó.