Diego Boneta enfrenta cuestionamientos

Diego Boneta se encontró con la prensa y no pudo evitar los cuestionamientos sobre su nuevo proyecto, tras anunciarse que forma parte de la serie en la que se hablará del último día en la vida de Paco Stanley.

Luego de que Paul Stanley expresó su descontento con este proyecto y aseguró que toda su familia hará todo lo que esté en sus manos para que no salga a la luz, el actor y productor comentó:

“La verdad es que no sé, en este proyecto no estoy produciendo, estoy nada más actuando, entonces me toca hacer mi labor de actor, estoy muy contento de trabajar con un gran elenco, trabajar con Amazon, súper contentos, el mismo equipo que hizo Luis Miguel [La Serie]”

Posteriormente, el también cantante confesó la emoción que le produce trabajar acompañado de grandes actores y profesionales de la pantalla chica.

“Belinda, Luis Gerardo Méndez, Bárbara López, es un gran elenco, Zuria Vega también, como les digo, es muy especial que sea el mismo equipo con el que trabajé 5 años en Luis Miguel, entonces sé que la calidad va a estar ahí”, declaró a los reporteros que lo captaron durante su llegada al Aeropuerto de la Ciudad de México.

Sin embargo, como las interrogantes con relación al problema de los derechos para realizar la serie continuaban, Diego únicamente agregó: “Yo estoy acá, como actor echándole todas las ganas, y espero que la gente disfrute de esta serie”.

Por otra parte, Boneta prefirió no emitir ningún tipo de comentario con respecto a la información que aseguraba que Luis Miguel y su compadre Enrique Ponce habían tenido una fuerte discusión luego de que “El Sol de México” iniciara un romance con la exesposa del torero.

“Híjole, honestamente no tengo idea y no me gusta platicar, o sea, yo de mí te puedo decir lo que quieras, pero de alguien que no sea yo, no es mi lugar”, dijo al respecto.