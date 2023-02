Linet Puente desmintió romance con Mauricio Mancera

En la nueva cápsula de ‘La vida en los cortes comerciales’ del canal de ‘Ventaneando’ en YouTube, Linet Puente dio contundentes revelaciones en torno a su relación con Mauricio Mancera y es que indicó que pese a que la quieren emparejar con él descarta esa posibilidad.

Todo inició con una plática entre Bisogno, Pati y Linet en donde hablaban de las relaciones sentimentales y su surgimiento y es que Daniel señalaba que una pareja no se puede dar de dos personas que ya se conocen, porque la magia se da en ese proceso a lo que Puente añadió que a veces pasa que te confundes y piensas que sientes algo más por esa persona que es tu amigo de tiempo atrás.

Claro que Bisogno no dejó pasar la oportunidad de preguntar si eso le ha pasado con Mauricio Mancera, a lo que ella contestó que no: “No, por más que nos quieren juntar y que si andamos o no andamos no”.

Pati por su parte, la cuestionó sobre si ha compartido un momento de llanto con él y al señalar que sí, añadió que seguro terminan juntos: “Al rato va a ser el papá de Noah, ¿no?.

Daniel prosiguió con el interrogatorio, esta vez diciendo si no han rozado sus cuerpos en busca del placer: “¿Nunca se han dado un arrimón?”.

Ella respondió que no, que nunca ha sucedido eso y que incluso si en algún momento se pudo dar algo ya es cosa del pasado: “La verdad es que creo que él y yo, ya atravesamos la barrera del si en alguna vez pudo haber pasado algo. Ya, ya quedó muy atrás”.

De igual manera, aseguró que es como su hermano, Daniel le dijo que intente besarlo y ver que pasa, pero Linet indicó que no le apetece hacerlo:

“Pues la verdad no se me antoja, lo quiero como amigo. No me gustaría”, finalizó.