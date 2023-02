Anahí brinda apoyo económico a Andrés García

No es un secreto la buena relación que sostienen la cantante famosa Anahí y el actor Andrés García, ya que no tiene mucho que ambos protagonizaron un emotivo momento, luego de que la integrante de RBD lo visitó en su casa de Acapulco, tras mostrar arduos problemas de salud.

Por ello, la esposa del histrión, Margarita Portillo, confirmó que la salud de Andrés sigue evolucionando de manera positiva y todo gracias al gran apoyo que le han propinado ella y algunos de sus amigos.

Tales como Anahí, quien ha demostrado bastante interés en la recuperación de su “papá” ficticio, dado que fue la misma Margarita quien dejó claro que la intérprete de ’Sálvame’ ha estado al pendiente del actor de origen dominicano.

Fue a través del canal de YouTube de Gustavo Adolfo Infante que la reportera Jessica Gil entrevistó a Portillo y ella dio algunos detalles de la ayuda que han recibido por parte de Anahí.

“Desde antes me estuvo ofreciendo toda la ayuda, todo lo que se pudiera necesitar, etcétera. Siempre está y me sigue ayudando, siempre está al pendiente y me saluda todas las semanas”, comentó la esposa de García.

Asimismo, Margarita dio a conocer que la también actriz les ha apoyado en otros ámbitos, además de los médicos especialistas: “En todos los sentidos sigue ayudando, también económicamente”.

No cabe duda que Anahí es una de las más preocupadas en que la salud de Andrés García siga avanzando de manera positiva.

La famosa compartió por medio de su cuenta oficial de Instagram el bonito momento que pasaron juntos; luego de las polémicas que atravesó el actor, la integrante de RBD llegó con su pareja a cambiarle completamente el ánimo.