El rincón de la comedia

Por Enrique Rabell

Y hoy quiero empezar el día, felicitando, por su cumple a: CITLALI GALINDO: LA NIÑA TAMALITO; Mujer hermosa y talentosa, excelente actriz Queretana. A CITLALI, la conocí niña, en el TEATRO, Y de ahí fue creciendo, en los escenarios y en la vida, con talento y disciplina, en las extenuantes giras por toda la República Mexicana, llevaba sus cuadernos escolares y libros, de día estudiaba, y hacía sus tareas para no atrasarse, pero a la par, se preparaba para la actuación, hace poco terminé una maestría en gestiones culturales, Mujer hermosa y talentosa, excelente actriz Queretana, qué ha triunfado a nivel internacional, en telenovelas, que han hecho época.

La admiro, mujer hermosa y con unos ojos HERMOSOS, de un azul que me recuerda el Mar Caribeño.

Aparte de la calidad como actriz y como persona, es amante de la naturaleza, y los animales, los gatos y los caballos y desde luego su queridísimo Fofito, una mascota que creo, es un perro salchicha o al menos eso parece.

En lo personal le agradezco su amistad y cariño, El festejarme mis simplonadas, cómo cuando le digo GRASSIIAASS, Al estilo Luis Miguel, por circunstancias de la vida, junto con su compañero de vida y esposo, el también actor, músico Roberto LEYVA, y sus mascotas, empezamos el año 2021 juntos, después de haber degustado las 12 uvas, que marca la tradición, la NOCHE VIEJA del año, que terminaba el 2020, en la casa de ellos, que me convidaron, me di cuenta que, también sabía cocinar, porque nos preparó rico almuerzo a base de blanquillos con rico café, gracias a ambos por su amistad y cariño de siempre; sin embargo la cumpleañera, de ojos hermosos, con ese azul, que también me recuerda. Las lagunas de Montebello en Chiapas, con esa cara hermosa de ángel, pues tiene su lado complicado, por así decirlo, lo he visto con estos ojos de cielo (Uno con nube y el otro me relampaguea), y como dijo un cantar gitano, se han de comer los gusanos; pues la he visto cuchillo en mano, asesinar tiernas lechuga, y devorarlas lentamente y, encerrar en esos llamados Topper Where’s, parte de ellas, ahí solas y desvalidas, a veces con manzana agregada, jícama y torturarlas con limón y chile piquín, y seguirlas devorando, a lo largo del día. Bueno esa mujer tan hermosa, talentosa y cumpleañera, se puede permitir esos privilegios LECHUGUERILES, Sólo espero bendiciones para ella, HOY Y SIEMPRE.