Gloria Trevi rompe en llanto al recordar a su hija

Tras la supuesta demanda contra Gloria Trevi y Sergio Andrade, la cantante revive su oscuro pasado, por el cual fue a la cárcel. Fue en el programa español ‘Viajando con Chester’ con Risto Mejide que abrió su corazón y recordó momentos difíciles.

La cantante Gloria Trevi habló sobre Sergio Andrade, sobre su hija, a quien perdió cuando tenía solo un mes de vida y afirmó que se enamoró de Sergio Andrade, pero él no era lo que ella creía.

“Para mí él era el rey Midas, que, sin haberlo conocido, admiraba sus canciones, lo vi con admiración, cuando lo conocí él supo canalizar esa admiración. Yo no te voy a decir que no yo me sentí enamorada, pero era un espejismo”, contó Gloria Trevi en entrevista.

Gloria habló de su inexperiencia, era muy joven por lo cual no creía que sería engañada: “Tener 15 años y creer que te la sabes todas. A los 15 años crees que nadie te ve la cara, sin embargo, me enamoro de la persona incorrecta”.

Risto Mejide le preguntó a Gloria cuál fue la causa concreta que la muerte de su hija, pero Trevi reveló que no sabe con exactitud, pues eso fue lo que se le informó.

“Cuando el tipo (Andrade) le dijo a la persona que se la llevase. Me dijo que había muerto de cuna, que la había enterrado en un lugar cristiano. He hablado con esa persona y todo lo que le dijo fue algo que el señor le pidió que me dijera. Pero ella era otra persona que estaba aterrada”, reveló.

Finalmente, Gloria agregó: “Yo creo que fue de muerte de cuna, pero que yo lo haya visto con doctores y que lo pueda decir, no”.