La Virgen de El Pueblito, el centro de la población

Fray Eulalio Hernández Rivera invita a la celebración del 287 Aniversario del traslado de la Venerada Imagen a su Santuario

Por Laura Valdelamar

Noticias

La Virgen de El Pueblito ha sido el centro de la población, “si El Pueblito, es El Pueblito es por Ella”, dijo fray Eulalio Hernández Rivera, en el marco de la próxima celebración del 287 aniversario del traslado de la venerada imagen a su Santuario actual.

Apuntó que desde antes que se unieran los municipios de Querétaro y Corregidora que estaban a ocho kilómetros de distancia, llegaban al Santuario peregrinaciones de distantes parte de la República Mexicana, de Coahuila, Chihuahua, por mencionar algunos, y la gente del pueblo ya sabía cuándo llegaban, ponían muchos puestos de comida, lo que representaba una buena entrada de recursos económicos a las familias del pueblo, porque antes no existía ningún restaurante, ni una fonda,

Llegaban de dos a tres camiones grandes, salían de misa que antiguamente era en la mañana y se iban a desayunar, algunas veces se quedaban a comer porque les gustaba visitar el Santuario, lo que le dio mucha importancia al pueblo.

De hecho dijo, el nombre del lugar no era El Pueblito, tuvo muchos nombres, como Anbánica, antes del Descubrimiento de América, y después se llamó San Francisco Galileo, después Santa María del Pueblito, y luego Villa Corregidora y ninguno de esos nombres ha pegado, desde el principio, para la gente era El Pueblito, por lo pequeño y por lo simpático.

Expresa que había mucha agua, muchas huertas de aguacate, la gente venía y pedía permiso de pasar una tarde entre las huertas, eso es lo que significa para mí El Pueblito, un lugar donde gracias a la Santísima Virgen tenemos supervivencia, de otra manera, yo creo que no hubiéramos salido de la limitación que teníamos antiguamente.

Las fiestas apuntó, están relacionadas con la virgen, hay una mayordomía que se encarga de hacer la fiesta, y guardar la iglesia, arreglarla, y la mayordomía cambia cada año.

Abunda que la elección del nuevo mayordomo se hacía el tercer domingo de cuaresma y la gente ya sabía que ese día habría buñuelos, tamales y atole, además del caldo de res que pasean el domingo de las fiestas, todo eso nos daban, como que se fue haciendo muy central aquí en el pueblo, como que arraigó a muchos. Cuando empezó a subir el terreno mucha gente se fue de aquí, porque el terreno estaba carísimo, para pagar el predial era carísimo, mucha gente se fue a las colonias, a Zapata, donde está el Cerro Gordo y acá a Santa Bárbara y mucha gente nueva llegó al pueblo, esa gente como que se acomodó, les gusta el Santuario, vienen y están contentos con el pueblo solamente les molesta mucho, la música, los repiques y los cohetes, “en una ocasión que yo estaba aquí, las veces anteriores, era yo el guardián de la casa y vinieron unas personas a decirme que ellos venían de afuera, que no estaban impuestas a todo eso y que tenían mascotas y se asustaban hasta orinarse, y les dije, miren estoy de acuerdo en todo eso, pero si yo me voy a cambiar de población, primero investigo cómo es la vida en esa población a donde quiero ir, porque la población no va a cambiar, yo soy el que tengo que adaptarme a la nueva población, dice el dicho a la tierra que fueres, haz lo que viereis”, me comprendieron no se enojaron, no peleamos, nada, pero no dejan de cuando en cuando de quejarse, pero ya tanto decirles que es la costumbre y no vamos a dejar de hacerlo ya como que se impusieron.

El padre Eulalio explicó el significado de El Tratol, que los otomíes

tenían esa costumbre, que cuando se iba a casar, el novio organizaba entre los familiares como desfile de chiquihuites de pan, cada chiquihuite tenía una arroba (11 kilos), de roscas y eso se lo llevaban cuando la novia daba el sí, cuando ya estaban por fijar la fecha para casarse los familiares del novio lo apoyaban según les caía la novia, así que hasta 20 chiquihuites o a veces 3 o 4 chiquihuites, pero siempre fue El Tratol especie de acogimiento, de recepción en la familia del novio a la novia.

Actualmente se hace a la virgen, termina un mayordomo y entra el nuevo el antiguo la entrega al nuevo, nada más que aquí en lugar que sean los nuevos el que le dan El Tratol a los viejitos a los que entregan la Virgen, los que entregan la virgen son los que dan El Tratol a los nuevos.

Sobre el Paseo del Buey, expresó que son dos bueyes, uno es de la mayordomía entrante y otro es de la mayordomía saliente, los paseaban por el pueblo, con el objetivo de invitar al pueblo, recordarles que iban a hacer el caldo y estaban todos invitados, por una parte; por otra que vieran el animal que no era robado, porque los indígenas tenían mucha fama de ser ladrones, de robar, y para que vieran que no era robado, que era un animal sano, por eso lo paseaban, lo adornaban con todas las verduras, que se le ponen al caldo, la zanahoria, la col, hasta una botella de tequila, que últimamente ya se la quitaron porque a veces hay abusos, una gente no sabe tomar una o dos copitas, se van de más, ya les prohibieron el tequila, pero siguen todavía adornando a los animales, los pasean el primer domingo de fiesta, los matan y luego se dividen la carne entre los 12 mayordomos y 12 tenanches, ellos son los que cocinan, ponen sus mesas en la calle donde va a ser el caldo y ahí la gente llega a comer caldo, quien sea, no hay invitados, todo mundo puede llegar a tomar su caldo.

Refirió que para la iglesia todas las fechas de los festejos a la Virgen de El Pueblito, son importantes, como la del pasado diciembre que le llaman la licencia, es el permiso que se le pide a la Santísima Virgen para comenzar a preparar los bailables, realizando un acto que se realizaba antiguamente, el enrosado, son flores que deposita en el altar de la virgen, los sahumadores le ofrecen el incienso, es una fiesta muy importante.

Se publica el Bando, que pegan en las calles para anunciar las fiestas, también el sábado anterior al primer domingo que es el comienzo de las fiestas, el Ensaye Real, porque salen por todo el pueblo las dos danzas, la Primera Danza tiene su casa por la calle de Hidalgo y la Segunda Danza, por el tempo de Cruz de Justicia, salen a desfilar con los vestidos que van a utilizar en las fiestas, llaman la atención, como salen desde la mañana van recorriendo los lugares, llegan a la Ermita, después a Cruz de Justicia, al Santuario, a la Parroquia, ahí se llevan todo el día, había quienes se organizaban para darles unos el desayuno, otros les daban comida y la cena.

El domingo del Paseo del Buey, llama mucho la atención a la gente, que no solo observa la bendición de los animalitos, sino que los acompañan en su recorrido por las diferentes calles, a otro día, el lunes, el tradicional caldo, la entrega de parandes, son tablas hexagonales que antes eran de carrizo, con diferentes figuras de dulce, el jueves la batalla entre Moros y Cristianos, “la muerte del soldado”, el sábado la muerte del moro, además de que diariamente se llevan a cabo las danzas en el atrio del Santuario, hasta las 11 o 12 de la noche.

Añadió Fray Eulalio Hernández Rivera, que la entrega de la pastilla, es el último acto de la mayordomía que sale, entregan la parande a la nueva mayordomía, se toma, y se nombran como inspectores que revisan y cuentan las piezas, ya saben cuáles cuentan y cuáles no, hay unas piecesitas que se adornan en la orilla, esas no cuentan, las piezas grandes que van en el centro son las que cuentan y si alguna está rota debe reponerse, no debe entregarse ninguna pieza rota, todas bien integras, es el final de una mayordomía y el comienzo de otra mayordomía.

“Las fiestas es algo muy nuestro, ojalá no se olvide, que la gente siga amando esa tradición del pueblo, que nos da a conocer, nos identifican de los demás pueblos”. Toda la calle se ponía de cacahuates, naranjas, los baltazares, los diablos, ensartaban una naranja en su trinche y jugaban con ella.

La tradición nos identifica, nos individualiza frente a todos los demás, que la gente nos e olvide, teníamos la costumbre que nos sentábamos en el suelo y su plato de enchiladas de 50 centavos, con hartos chiles, así cenaba uno en las fiestas, con su refresco Victoria, eran los refrescos queretanos, esa era la cena ya por tradición, todo eso nos identificó, pero ahorita están cambiando un poco, porque ya hay muchos puestos, muchos juegos, que se han ido dispersando, antes todo estaba centrado en esta calle, se ponían las señoras con sus cazuelas de nopales con camarones, de sopa de fideo, todo eso tiene una identidad, que claro dijo, tiene que irse modificando de acuerdo con el progreso, pero no debe dejar la esencia que amábamos a nuestro pueblo, nos alegrábamos con nuestro pueblo, estábamos contentos con el pueblo, no renegábamos a pesar que había muchas carencias.

Recuerda que cuando era niño no había autobuses, en el pueblo solo había dos coches, uno de Manuel Frías y el otro de Asunción Morelos, los dos coches que había, así que cada en cuando pasaba un coche aquí en la calle, que era como jardín, como un patio para jugar, la gente se aficionó a todo eso, lo vivía, lo hacía parte de su vida, “eso quiero yo, que la gente siga sintiendo que las fiestas son suyas, que las fiestas son una expresión, que no mueran.

De hecho, asentó, ya estuvieron a punto de morir, allá por los años 80s, pero se revivieron, ayudados de los grupos que tienen coche de los grupos que son empedradores, de los gremios y se hicieron ocho grupos que sostuvieron uno cada día y se recuperó,

Es lo importante que la gente cultive las tradiciones en honor a Nuestra Señora de El Pueblito.