Inició la competencia con el triunfo de Al Ahly.- Homenaje póstumo para Pelé

El Mundial de Clubes inició este jueves, certamen donde se enfrentan en partidos de eliminatoria los clubes campeones de cada continente, para dar un total de siete participantes en esta edición.

El partido inaugural ya se disputó, donde el Al Ahly ganó a Auckland City por 3-0, para dar inicio a la segunda ronda del torneo, donde se enfrentarán a Seattle Sounders de la MLS.

Los otros equipos participantes son: Al Hilal (Arabia Saudita), Flamengo (Brasil), Real Madrid (España) y Wydad AC (Marruecos).

¿Dónde y Cuándo ver los partidos del Mundial de Clubes?

Transmisión: Todos los partidos se podrán ver por la plataforma de streaming VIX y VIX+

Segunda Ronda/ sábado 4 de febrero

8:30 hrs: Wydad Casablanca vs Al Hilal 11:30 hrs: Seattle Sounders vs Al Ahly Hilal

Semifinales/ martes 7 de febrero

13:00 hrs: Flamengo vs ganador Wydad vs Al Hilal 13:00 hrs: Real Madrid vs ganador Seattle vs Al Ahly

Tercer Puesto/11 de febrero

09:30 hrs Perdedores de las Semifinales

Final/ 11 de febrero

13:00 hrs Ganadores de las Semifinales

-Todos los horarios son del centro de México.