Enrique Guzmán llega a sus 80 años

Enrique Guzmán celebró su cumpleaños número 80 en compañía de la prensa, destacando que todavía tiene muchos proyectos por concretar, por ello agradeció estar sano y con energía, pese a los altibajos que en años anteriores tuvo con su salud.

Sin embargo, entrar a esta edad también lo ha hecho pensar en el futuro y en cuando ya no esté, por lo que comentó que ha tratado de poner todo en orden.

“¿Qué va a pasar? No sé, pero ya muerto a mí me vale madr*. He repartido todo lo que tengo, muy repartido, sé para quién es cada una de las cosas que tengo, seguramente hasta a Silvia Pinal le van a dar algo de lo que tengo por ahí guardado, no sé si ella me deje algo a mí”, explicó el artista.

Al hablar de su familia, no pudo evitar las preguntas sobre su nieta Frida Sofía, quien pese a haberlo denunciado por presunto abuso sexual, confesó que desea una felicitación de su parte.

“Me hubiera gustado mucho, desgraciadamente hay que cosas que no se pueden controlar más que por una sola persona”, manifestó el padre de Alejandra Guzmán.

Debido a que el músico y actor festejó este aniversario con la presentación de su disco “Yo soy Enrique Guzmán – Edición Vinilo”, en el cual recopila sus mayores éxitos, además de anunciar que se presentará el 7 de mayo en la Arena Ciudad de México junto a leyendas del rock and roll como Los Hooligans, el cantante aseguró que no puede dejar de trabajar por un poderoso motivo.

“Desgraciadamente por culpa del SAT (Servicio de Administración Tributaria) he tenido que seguir trabajando toda mi vida, y lo voy a seguir haciendo, pero tal vez eso sea un acicate para que gente como yo no se deje y se duerma en sus laureles, y eso me ha obligado a progresar todos los días, lo que hago, lo hago con toda dignidad”, explicó al respecto.

Finalmente, el intérprete bromeó con la prensa y reveló qué es lo último que no ha hecho en su vida. “Me falta hacer una de Playboy. Señora, yo muestro lo que usted me pida, a estas alturas lo que salga será muy chiquito. ¿Te gustaría sacar tú las fotos?”.