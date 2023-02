Juan Soler y Paulina Mercado aclaran si piensan en boda

Juan Soler y Paulina Mercado causaron revuelo entre los periodistas al asistir como padrinos del debut de Roberto Carlo en la obra musical Mentidrags.

Semanas después de que confirmaron que estaban iniciando una relación más allá de la amistad, Juan y Paulina, quienes también son compañeros de trabajo, viven su romance viento en popa, y así lo manifestó el argentino.

“(Ha sido un tiempo) muy placentero, si lo tengo que definir en una palabra. Una relación que nace, primero de una amistad de un compañerismo de haber trabajado juntos, nos fuimos conociendo cuando ya estábamos sin nuestras parejas, y hoy siento una relación sólida, una relación que quiero que tenga un futuro enorme, y creo que Paulina… ¿tú también?”, dijo el presentador.

Aunque están completamente enamorados, tanto Soler como Mercado descartaron por completo la idea de agrandar la familia y regalarles a sus hijos un hermanito, asegurando que por ahora están disfrutando de su tiempo juntos.

“Jamás”, dijo el actor mientras que la presentadora de televisión resaltó: “No hombre, ¿cómo crees?, ya no podemos tener hijos, no queremos tener hijos, ya tenemos cuatro hijos maravillosos, lo que queremos es gozarnos, disfrutarnos día a día y seguir conociéndonos y lo que he conocido, fantástico, ¡eh! ¡Muy bien, muy bien!”.

A su vez, la conductora de televisión habló de lo bien que sus hijos se llevan con Juan Soler: “Mis niños, uno tiene 25 y el otro 23, la verdad es que son muy alivianados, siempre les he enseñado a respetar a los demás y siempre les he dado libertad así que de vuelta me lo dan a mí. Les cae perfecto Juan, lo quieren mucho”.

Por su parte, Juan destapó la reacción de sus hijas al enterarse de su nueva relación sentimental: “También muy bien, tanto Mía como Azul son muy adultas, criadas en la libertad controlada pero muy padre, tienen conceptos que son muy claros y conceptos hacia Paulina increíbles, así que estoy muy contento con lo que está pasando en esta relación y con mis hijas”.

Finalmente, la pareja también se pronunció acerca de una posible boda, compartiendo la manera en la que perciben el compromiso, pues el actor mencionó que él cuando inicia una relación lo hace con la expectativa de que sea para siempre.

“Yo inicio una relación para estar para siempre, eso definitivamente, y es lo que estamos hablando, construyendo, trabajando en eso y creo que vamos bien, ¿no? Pero sí en algún momento vamos a hacer un fiestón loco para invitar a los amigos. No ¿un ritual? ¿cómo? Uno no puede hablar ni en broma”, expresó Juan.

Por su parte, Paulina agregó: “No, bueno, no es nuestra intención casarnos, creemos en la relación, un papel no define el amor, ni el compromiso, lo que define es lo que nos entregamos día a día, estamos entregando todo”.