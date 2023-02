Luz Elena González se pronuncia sobre presunto veto de Jorge Ortiz de Pinedo a Susana Zabaleta

Luz Elena González, quien formó parte del proyecto Al ritmo de la noche, encabezado por Jorge Ortiz de Pinedo, se pronunció sobre las declaraciones de Susana Zabaleta, quien recientemente habló del momento en el que el conductor la invitó a asistir al programa, pero se llevó una desagradable experiencia ante la petición que le hizo, pues le solicitó que se diera una vuelta para que el público la viera.

“Yo me acuerdo un programa que tenía Ortiz de Pinedo, que se paraba y decía ‘Date la vuelta’, y yo recuerdo que fue la última vez que me invitaron a ese programa porque yo me paré y le dije ‘no, yo no me voy a dar la vuelta bajo ninguna circunstancia […] y a la mejor gracias a otras cosas y a poner límites también me quedé sin trabajo o a lo mejor fui vetada”, mencionó Zabaleta.

Debido a estas declaraciones, Luz Elena fue cuestionada por su opinión sobre el controversial tema; sin embargo, la actriz y presentadora desestimó lo dicho por su colega y comentó: “Pienso que el programa tenía un formato y la vueltecita era parte dé… como un distintivo del programa”.

Al respecto de si se sentía incómoda cuando le chiflaban y aplaudían en la emisión televisiva por esta razón, González recordó:

“En esa época, eso tiene 25 años, ¡imagínate ahora!… o sea, es distinto, yo en ese momento yo no lo pensaba, era parte del programa, cuando yo entré ya existía la vueltecita, fue algo que tenía mucho éxito, y yo más que sentirme objeto sexual, por decirlo de esta manera, yo lo sentía como un halago todos esos chiflidos, yo lo veía desde otra perspectiva”.

Finalmente, Luz Elena González desechó la idea con relación a que por este motivo Susana haya sido vetada de la televisora donde se transmitía el programa. “La verdad es que no me puedo imaginar que una empresa como Televisa te vete porque no hayas dado una vueltecita […] o sea, como que no le encuentro sentido”, dijo al respecto.