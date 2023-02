Plutarco Haza relata que sufrió acoso sexual en algunos castings

Plutarco Haza recordó el momento en que fue víctima de acoso sexual cuando acudió a una audición hace varios años, luego de que la prensa lo cuestionara por los peligros que corren como actores con relación a este delicado tema.

Ahí comentó que le tocó vivir una experiencia de este tipo con un director de casting y uno de cine hace ya varios años, pero se negó a brindar más detalles debido a que no quiere desviar la atención a las víctimas.

“No me gustaría subirme al tren porque creo que es un padecimiento femenino, pero también viví acoso de algún director de casting y de algún director de cine… Salí llorando de ahí”, manifestó.

El ex de Ludwika Paleta contó que se puso a la defensiva y le aseguró a estas personas que si se acercaban más a él los golpearía, algo que una dama no puede hacer tan fácilmente por la diferencia de fuerzas entre los dos sexos.

“No te sientes tan indefenso como se puede sentir una mujer ante un hombre físicamente, aunque es igual de humillante y terrible, pero nunca me compré que ese fuera el único camino y simplemente fue una pésima experiencia”, recalcó.

El intérprete de 50 años confesó que el acoso lo llevó a cabo un director de cine que ya falleció y a quien le tenía mucho respeto, razón por la cual le dolió mucho en el alma.

“El otro (director de casting) como que me quiso ligar. Me citó para una cosa de trabajo en su departamento, me preparó unas enchiladas, me dijo que estaba enamorado de mí y obviamente no fue tan agresivo. Me pude zafar de una manera más cordial y elegante”, relató.

Asimismo, explicó que decidió no denunciar porque actualmente las mujeres son las que alzan la voz ante estos actos y es un movimiento que debe seguir empujándose por la justicia.

Finalmente, Plutarco destacó que su hijo Nicolás, fruto de su relación con Ludwika, se ha salvado de este escenario debido a que creció