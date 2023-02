El acto republicano desde afuerita

Por Luis Montes de Oca

Noticias

Solemne resultó el acto republicano para conmemorar el CVI Aniversario de la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con unos 800 remiendos para sus 136 artículos, pero que sigue vigente.

Debemos decir que fue una delicia manejar al filo de las 8:00 horas hacia el Centro de la Ciudad, sin tráfico y con un friito como de despedida de invierno o advenimiento de la primavera.

Pese a ser un fin de semana largo el estacionamiento en las inmediaciones del primer cuadro no resultó complicado, lo complicado inicia con el primer filtro sobre 16 de septiembre, donde se hizo esperar a los reporteros sin ninguna razón, puesto que la cita para estar en la esquina con Juárez era a las 8:30, pero así es esto.

Por fin abren las guardas y se pasa al segundo filtro, donde empezó la verdadera fiesta del 5 de febrero, pues las órdenes debieron ser tales, que no había modo de buscar siquiera un diálogo con los encargados del acceso, porque la respuesta era: “pegados a la pared y ahí se esperan a que los llamen”. Resultado unos 40 compañeros cámara en mano, trípodos, grabadoras, micrófonos, mochilas, algunos con café que solidariamente permitían tocar los termos para sentir el calorcito en las manos.

¿Para qué nos hacen esperar si vamos a la sala de prensa?, pero la respuesta vino rápido:

El exgobernador Enrique Burgos García llegó platicando con el Coordinador General de USEBEQ, Raúl Iturralde, y zafándose un poco del chacaleo trató de pasar y decirnos trató porque un gendarme de los que pusieron se lo impidió… ¿Al Lic. Burgos? Uno de los hombres más respetados, un político de tantos cargos y tan buenos resultados, detenerlo en la puerta… no, pues ni qué esperanza para los reporteros de quién sabe cuántos medios.

El Licenciado Burgos fue llevado a una carpa blanca, donde le dieron su acreditación para poder entrar.

En esas andábamos cuando se presentó el reportero ampliamente conocido como Lord Molécula, con sus papeles de trabajo, sus lentes, el bigote reminiscencia de la moda francesa masculina y un saco rosita y como si se tratara de un embajador plenipotenciario, se abrieron las puertas, no pasó ni formó fila alguna, no hizo cola y lo escoltaron hasta el teatro de la República solo un grito de algún consciente: “que se forme”, pero no hubo eco y no porque no hubiera razón sino porque llegó Santiago Creel por el lado del Jardín Zenea y como si hubieran gritado rompan filas, una nube de reporteros lo envolvió, preguntaron de todo y respondió de todo, porque tablas le sobran, agotados los temas, solicitó permiso y cruzó la barricada, porque eso era y nosotros los “masiosare” que profanaríamos ese suelo.

Las filas se recompusieron y apenas estaban las risas y los comentarios de lo preguntado y respondido a Santiago Creel cuando llegó el otro Santiago, Nieto Castillo y de nueva cuenta el corredero para sacarle algunas respuestas y hábil como es centra los comentarios y sacude su respuesta a pregunta expresa: “en Querétaro está desde hace tiempo el crimen organizado”… ¡tómala gallito!, pa´pronto a los celulares para dar los adelantos y enfatizar.

Entra Santiago Nieto y se recomponen las filas, el comentario sigue en el aíre, cuando llega Francisco Domínguez y las filas vuelven a romperse como para salir a recreo y la pregunta es obligada: “¿Dice Santiago Nieto que el crimen organizado está en Querétaro? y la respuesta obvia: “él no es el Fiscal”. Reviran los reporteros pero lo es en Hidalgo y nuevamente la respuesta a la insistencia de Katia Lemus: “Pues que se vaya a cuidar su estado”.

Entra Pancho, se recomponen las filas y de pronto unos gritos en la barricada: “¡¿Cómo que no entró?! ¡Soy el vocero presidencial!, Jesús Ramírez muestra su credencial, como cuando se daban charolazos y funciona, por los gritos o por la charola, pero pasa. Los reporteros llevamos una hora o más pegados a la pared esperando a que nos permitan llegar a la sala de prensa.

Un helicóptero pasa volando bajo. Llega el ex rector Gilberto Herrera, algunos van a su encuentro y mientras ofrece sus respuestas, llega la rectora Teresa García Gasca, no se ven, no hay saludo, él se queda con algunos reporteros, la rectora entra directo después de responder algunas preguntas, y se va solo hasta el Teatro de la República, unos cien metros o menos, una cuadra.

Por fin llega quien trae las calcomanías de las acreditaciones, deja pasar de 10 en 10 a los reporteros y se pierde en sus obligaciones, pasan unos 20 minutos y entran otros 10, el acto está a punto de arrancar, llama la banda de guerra a los honores, y nos arrean hasta la sala de prensa.

El café sabe a gloria y hay desayuno, que también sabe a gloria.

Un militar nos impide llegar al corral para tomar algunas fotos del Teatro de la República.

—¿Por qué no puedo pasar? —inquirimos.

—Usted se mete donde le dijeron, no pasa, vaya a su lugar. —responde seco.

—Mi lugar es ese —insistimos y se pone morado…

—No va a pasar y váyase a su lugar donde le dijeron que se quede.

Un rostro agradable, una aguilucha uniformada es una buena toma, pero apenas levanto la cámara y cae otro militar:

—A ella no la retrata.

—¿Cuál es la falta? —pregunta sin respuesta.

—No la retrata y se mete a su lugar.

Pero esta actitud no es lo más grave. Ante el runrun de que había manifestaciones en todos los puntos de los filtros, salgo de la sala de prensa, regreso por dónde había entrado y realizamos el recorrido. Sólo una veintena de manifestantes y a favor.

Solicitamos permiso para regresar a la sala de prensa y a regañadientes nos dan acceso. Otra vez custodiados para salir enfrente del corral, atrás de la escolta, solicitar ¡permiso! para cruzar la calle y hacerlo en cuanto a señas nos indican el pase.

El colmo antes de llegar a la sala de prensa se apersona el militar que no nos permitió llegar al corral:

—¿Por dónde salió?

—Pues por la puerta.

—Usted no tiene permitido salir, le dije que se quedara en su lugar. Con ánimo conciliatorio le comento:

—Reportaban varias manifestaciones y mi trabajo es verificarlo —el militar se enciende…

—Usted no tiene por qué andar viendo manifestaciones…

Compañeros de la prensa que estuvieron dentro del Teatro de la República compartieron que la actitud de los organizadores era la misma, a tal punto que ni siquiera autorizaban pasar al sanitario, sino hasta que concluyera el evento que duró hora y media (más la espera de dos horas).

No hay argumento, esto en 5 de febrero es como golpear a Cristo en Semana Santa: no sólo atenta contra la libertad de expresión, sino contra el libre tránsito, es un abuso de autoridad y atentado contra los derechos humanos porque es una agresión repetida, cuando lo único que se pretende es llevar la mejor información.

otro café mientras el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, rinde otro informe de actividades y sus cacaraqueados logros y dos de los Tres Poderes del Estado, fijan postura.

La reflexión es sobre la militarización de México, el permitir al Ejército que viole la Constitución que se está conmemorando, el ver a Querétaro sitiado, el imaginar que en un futuro, todo nuestro bienestar, la pujanza del estado, el crecimiento económico y nuestras libertades, podrían estar bajo la bota… se escucha: ¡Viva la Constitución! ¡Viva Querétaro! ¡Viva México! por tres veces. No podemos salir de la sala de prensa, estamos encerrados, no podemos acceder para el chacaleo, estamos cercados… ¿A qué le temen?