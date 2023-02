Necesaria alianza a nivel nacional para derrotar a Morena: FDS

La coalición en Querétaro “sería un error”, asegura el ex gobernador

Por Tina Hernández

Noticias

De cara a la elección de 2024, y en su calidad de militante del Partido Acción Nacional (PAN), el ex gobernador queretano, Francisco Domínguez Servién, aseguró que sería un error que, en Querétaro, Acción Nacional vaya en alianza con el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Sobre su carrera política, el ex gobernador indicó que hasta el momento no hay acercamiento con algún partido político para aparecer en las boletas el próximo año.

“Sería un error que se vaya en alianza. Desde mi punto de vista personal, lo digo como panista, como político en Querétaro tenemos tres elecciones yendo solos y ganando solos, la del 15, la del 18 y la del 21. En Querétaro, el PAN tiene un liderazgo desde el gobernador Kuri, y se ha demostrado que en Querétaro el PAN va solo.

“Los partidos políticos se hicieron para ganar o perder en esta democracia”.

Respecto a coaligarse a nivel nacional, el panista compartió que sí se debe de ir en alianza para contrarrestar al partido en el poder, Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

Respecto a la reunión que sostuvo el gobernador Mauricio Kuri, con el ex gobernador priista, José Calzada Rovirosa; Domínguez Servién indicó que la acción correspondió a “política”.

“Abierta y sinceramente, yo no he buscado algún partido político, ni a mí me ha buscado un partido político. Estoy muy contento, muy tranquilo como empresario”.

“La reunión de Kuri con gobernadores priístas es hacer política, reunirse con ex gobernadores es una buena estrategia para tener comentarios a favor o en contra de cómo se administra el estado.

“Yo y Kuri. No nos dejamos ver, somos grandes amigos y comemos o nos reunimos muy pero muy seguido”.