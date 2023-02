Trabajo para seguir sirviendo Roberto Sosa Pichardo

Noticias

“Estamos en gobierno, estamos en política, no debemos de asustarnos, no debe de sorprendernos, los tiempos son muy rápidos, el 24 llega muy rápido y bueno a nivel nacional ya tenemos propuestas muy claras que todo mundo está levantando la mano, aquí en Querétaro no es la excepción”, expresó el presidente municipal de Corregidora, Roberto Sosa Pichardo, en cuanto a las y los aspirantes de Acción Nacional para las elecciones del próximo año.

Añadió que hay muchas y muchos compañeros que están levantando la mano para los diferentes cargos y es normal, pero sí es importante no descuidar la función en la que estamos y tenemos que seguir dando resultados.

Sobre sus aspiraciones políticas, Roberto Sosa Pichardo destacó que todos los días trabaja para ello, “tengo mucho interés en seguir sirviendo a las y los ciudadanos del Estado de Querétaro, para eso trabajo, para seguir sirviendo, llegarán los tiempos de definición, hoy estoy enfocado en dar resultados, pero por supuesto también trabajo y tengo muchas ganas de seguir sirviendo a la gente”.

Apuntó que tiene claro que en Acción Nacional desde hace muchos años ha habido generosidad, ha habido acuerdos, se ha entendido que el que gana no se queda con todo, el que pierde no se queda sin nada, así fue en el 2015, 2018, en el 2021 y dijo estar seguro que en el 2024 van a volverse a poner todos de acuerdo y de esta manera poder tener las mejores cartas de presentación para todas las posiciones en el 2024”.

Comentó que para el Senado de la República hay varios compañeros, como Luis Bernardo Nava, el diputado local Memo, también ha levando la mano, Quique Vega el presidente de El Marqués, por parte de los hombres, y de las mujeres está la propia secretaria de Gobierno que puede volver a ser, está la diputado local Ana Florencia López que quiere volver a ser, la senadora Estrella Rojas, que también puede repetir, hay varios y muy buenas cartas y la idea que podemos seguir estando a la altura de las necesidades del Estado de Querétaro.

Por otra parte detalló que la construcción dela Escultura Monumental del Buey se llevó más de nueve meses, y viene a complementar el Distrito Corregidora, un proyecto de muy altas dimensiones que detonará el turismo, “para mí no el costo no es costo, es una inversión con la derrama económica que vamos a tener con esta obra”.

En cuanto a la avenida del Camino al Cerrito, señaló que ya se encuentra entre el 85 y 90 por ciento de la conclusión de la obra, ya solamente esperan que la Comisión Federal de Electricidad los apoyen con quitar los postes y bajar los cables, prácticamente están listos, además de que va a ser un gran andador, cuidando mucho al peatón, una vialidad que quedó en doble sentido y que ya está funcionando.

Mencionó que de esta manera la gente podrá disfrutar, caminar más, y la finalidad era conectar la Zona Arqueológica de El Cerrito con la Plaza Gran Cué, en donde habrá mucha actividad cultural.