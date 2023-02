Gustavo Adolfo Infante fue acosado por un fan en restaurante

El conductor Gustavo Adolfo Infante reveló que sufrió una situación de acoso hace unos días.

El periodista comentó en su canal de YouTube que se encontraba en el restaurante Fishers con amigos y de repente entró al baño sin imaginarse que un fan lo sorprendería en el lugar, impresionado por verlo.

“Estaba en el Fishers de Altavista y entonces me paré al baño, realmente me sacó de onda y me asustó porque no sé qué intenciones tenía esta persona”, comenzó a decir.

Cuando el hombre entró al baño, Gustavo dice que se le quedó viendo y le dijo, “‘no, no lo puedo creer que estés tú aquí’, y le digo ‘hola, mucho gusto’, y (dijo) ‘no, es que yo sigo tu carrera, tu programa, tus entrevistas y estás muy cañón, te admiro mucho'”.

Aunque Gustavo Adolfo se sintió halagado por sus palabras en un inicio, pronto el fan le hizo una petición que ‘sacó de onda’ al periodista, “me dice ‘¿te puedo besar los pies?’, y le digo ‘¿mande?’, ‘no, es que te quiero besar los pies’, le digo ‘no es que no’, me responde ‘no seas mam…, ¿por qué no?’, y le digo ‘no, pues porque yo creo que no’, y ‘dice, no es que te admiro cañón, déjame besarte los pies, y me agarra del brazo”, continuó.

El hombre lo tenía agarrado del brazo, sin embargo Infante pudo zafarse pero el fan insistió diciendo, “‘es que nadie se va a enterar que te besé los pies’, y le digo ‘no, nos tomamos una foto’, ‘¿y yo para qué quiero una foto contigo, lo que quiero es besarte los pies?’ contestó, y yo ‘no pues no'”.

Gustavo regresó a su mesa y le contó a sus amigos lo que pasaba y para su sorpresa, el hombre apareció al lado de él y le escribió en el celular, “déjame besarte los pies”, “había música y me dice ‘no seas mamila ¿por qué no? dame tu teléfono’, y dije ‘ah sí, está muy bien’, que me marque para saber quién es, se lo doy, y le digo mándame un whats, a los cinco o 10 minutos me fui”, contó.

Por último, Gustavo Adolfo decidió salir del lugar con su equipo de seguridad pero sí recibió un mensaje del hombre, “estoy a tus pies, neta nadie se va a enterar, te admiro ca…, déjame besarte los pies’. Tengo el número para saber quién es”, finalizó.