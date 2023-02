Hermano de Yuya revela que se internó en una clínica de adicciones

Después de la controversia que se suscitó a finales de 2022 cuando se hizo público el intercambio obligatorio que la familia de Paola Poulain decidió implementar con la finalidad de salvarla de las conductas destructivas y dañinas en las que estaba inmersa, su esposo él también creador de contenido mexicano Sergio Castrejón optó por hacer lo propio y buscar ayuda también para su problema de adicción y otras cuestiones emocionales.

Fichis se internó el 14 de diciembre de 2022 cuando por voluntad propia el hermano de la youtuber y empresaria Yuya decidió ingresar a Monte Fénix para recibir atención especializada y cumplir con un tratamiento de rehabilitación a las adicciones conformado de 5 semanas de internamiento y un año tratamiento continuo posterior.

Ahora el creador de contenido se sinceró respecto a su instancia en dicha clínica y aseguró que salió renovado con ganas de seguir estando bien por él y su esposa: “La clínica cuesta 200 mil pesos por este tiempo. No solo vas a tratamiento tú, también tu familia alrededor de esto está tratamiento. Te explican que este problema es un poquito de parte”, confesó.

El hermano de Yuya comentó que llegó muy triste a la clínica y no paraba de llorar. Sin embargo, el a principio no creyó que esto le iba servir pues llegó un ego muy grande, además que el sentía que su adicción la podía controlar.

“Cuando tocó la de la marihuana, yo dije que la marihuana no era tan dañina, o sea yo siendo médico nunca me tomé a la teoría de investigar totalmente. Pues los efectos no nada más son buenos, los efectos adversos cómo funciona tu cuerpo cuando consumes marihuana. Yo quedé asustado cuando estuve está clase”, contó.

Sergio aseguró que nunca dimensionó el daño que se hacía al consumir está planta hasta que llegó a la clínica: “Porque hay ataques psicóticos. No me acuerdo bien pero un cigarrillo de marihuana un porrito de marihuana era como si te fumaras 20 cigarros, yo me imaginó del daño que hace pulmonarmente o algo así yo dije no a ver cómo”, mencionó.

El youtuber confesó que obviamente él tuvo una mala relación con dicha sustancia y nunca pensó que esto le podría hacer algún daño.

“Después de esa platica me entró como una ansiedad y dije no puedo creerlo porque yo decía que la marihuana es una plantita natural. Obviamente en el entendido que no hay drogas buenas, ni malas lo malo aquí es la relación que uno tiene con ellas porque hay personas que pueden darse un toque y hay personas que pueden tomarse tres chelas y ya pero hay otras que la obsesiones a nosotros que estamos en esta clínica que no podemos parar, porque no hay poder humano que te haga detenerte”, contó.

Finalmente, Sergio Castrejón reveló que a pesar de haber concluido con la primera parte de su rehabilitación continuará con su tratamiento afuera, y ahora acude a 4 sesiones semanales para la adicción así como rutinas establecidas para no recaer.