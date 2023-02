Cecy Wushu anuncia el fallecimiento de su bebé

A principios del mes de enero, Cecy Wushu, exparticipante de Exatlón México compartió con sus seguidores que se encontraba embarazada a lado de su esposo Elías Dorado; sin embargo, en ese mismo medio, dio a conocer que lamentablemente perdió a su bebé.

Hace un par de horas, a través de su cuenta de Instagram, la atleta compartió la triste noticia, además, agradeció el apoyo de la gente y pidió respeto para pasar este momento de duelo y también tiempo por si en algún momento se siente lista para hablar de lo sucedido.

“Un día a la vez. El día que me enteré que sería mamá fue el día más feliz de mi vida, entendí el amor incondicional del que tantas veces mi madre me habló y me ha demostrado día a día”, escribió.

Cecy confesó que tuvo un parto prematuro durante la semana 23 del embarazo y después de un proceso doloroso el bebé perdió la vida.

“Con el mismo cariño que te comparto los buenos momentos, me toca compartir una triste noticia, con 23 semanas tuve un parto prematuro, con mucho dolor y el corazón roto entregamos nuestro bebé a Dios, te pido con mucho amor que me des el tiempo que sea necesario para asimilar el duro momento que nuestra familia está pasando y vivir nuestro duelo, si en algún momento me siento lista, hablaré de ello”, mencionó.

Finalmente, la atleta agradeció las muestras de amor durante esta dura etapa: “Gracias a todos los que han estado pendiente de mi salud, de nosotros, con el favor de Dios saldremos adelante, los apreciamos y los queremos mucho. Familia Valera Álvarez”.

Tras su publicación algunas famosas se hicieron presentes: Laura G escribió: “Querida Cecy te abrazo en este momento tan doloroso”; Zudikey Rodríguez comentó: “No encuentro las palabras, solo siento una tristeza enorme mi querida Cecy. Te abrazo con todo mi corazón. Solo Dios y el tiempo podrán ayudarte. Me parte el alma y lloro contigo. De mamá a mamá te quiero”; Doris del Moral mencionó: “Ánimos mi wushu. Mucha fuerza”: Jimena Longoria dijo: “Lo siento tanto Cecy. Te abrazo muy fuerte y como dices un día a la vez”.