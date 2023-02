Remembranzas del periodismo queretano

El Tribunal Superior de Justicia

En el Tribunal Superior de Justicia, creado en 1826, ilustres jurisconsultos entre otros, el ex Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y ex gobernador de Querétaro Don Agapito Pozo, han impartido excelsas cátedras en derecho penal y civil, pero hasta ahora contara con un moderno Palacio de Justicia.

Las obras que representan una inversión de 284 millones de pesos, registran un avance del 15%, según observó el gobernador Mauricio Kuri que estuvo acompañado por la titular del Poder Judicial Doctora en Derecho, Mariela Ponce Villa.

En su breve mensaje, la funcionaria Ponce Villa expresó: “El anuncio de la obra del “Nuevo Palacio de Justicia”, es un aliciente para los 240 funcionarios judiciales que nos desempeñamos en los tres edificios ubicados en las calles de Pasteur y 5 de Mayo y que constituyen toda la segunda instancia, es decir, donde se resuelven los recursos de apelación.

Trece magistrados estamos distribuidos en tres casonas postcoloniales de los siglos XVII y XVIII que, sin duda son hermosas y por ello, forman parte de los monumentos del centro histórico, declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad en 1996.

En el actual Palacio de Justicia, el Tribunal lleva casi 200 años; en Casa de Justicia, 46 y en Portal Quemado, 8 años. La época en que se construyeron tiene como característica el pensamiento ilustrado, revoluciones y el hombre como centro del universo: es la época en la que surgen los derechos y las constituciones modernas. Esa esencia permanece, porque el Nuevo Palacio de Justicia tiene como principio y fin a la persona: todo centrado en el ciudadano, en el justiciable al que debe tratarse de forma igual y sin distinciones.

El trato digno e igualitario son principios del servicio público, el cual debe prestarse de forma digna, tanto para quien lo ejerce como para quien lo recibe, máxime que se trata del espacio donde el máximo órgano de impartición de justicia en el Estado, emite sus resoluciones.

Estos principios inspiran la necesidad de contar con un edificio que, en primer lugar, permita el trato digno e igualitario a quienes reclaman justicia y segundo, que concentre a toda la segunda instancia para beneficio también del ciudadano.

Las tres casonas generan costos por el pago de servicios, mantenimiento y fumigaciones especiales por la madera, vigas, humedad de los muros, que se combina todo con la alta cantidad de papeles que manejamos.

Los tres edificios tiene daños estructurales que se han acentuado a partir de los sismos de 2017. Protección Civil Estatal, nos ha alertado sobre ello y no podemos permanecer inactivos, pues la seguridad de nuestros compañeros de trabajo y público usuario, es primordial.

No es rentable hacer reparaciones a los edificios que no son propiedad del Poder Judicial, por los costos que ello implica, pero que además, se trataría de rehabilitaciones limitadas por el valor histórico de los mismos y aún así, seguirían siendo edificios antifuncionales, no aptos para prestar el servicio público; tampoco permiten construir o adaptar rampas de acceso para personas con discapacidad y esto es muy delicado, porque el derecho de acceso a la justicia y trato igualitario, debe ser entendido en su máxima expresión.

En síntesis, necesitamos un edificio que permita condiciones de seguridad, accesibilidad, trato digno e igualitario a los justiciables y que a la par, garantice la seguridad del personal, así como proteger y conservar edificios patrimonio de la humanidad.

El Poder Judicial solo no puede contar con un nuevo Palacio de Justicia. El presupuesto que nos asigna la Legislatura, se destina el 79.1% al pago de nómina y gastos de operación; el porcentaje restante, 20.9% a pago de jubilados y pensionados.

Se requiere el esfuerzo conjunto en favor de los justiciables porque impartir justicia es una función del Estado.

Por ello, agradecemos al señor Gobernador su apoyo invaluable para que los justiciables cuenten con instalaciones adecuadas y accesibles y que el personal de segunda instancia, atienda en espacios dignos al público en general.

Historia

Casi para terminar su sexenio 1991-1997, el gobernador Enrique Burgos García, viendo que el Tribunal Superior de Justicia demandaba de una mayor y mejor infraestructura para la impartición de justicia, donó un predio para un nuevo Palacio de Justicia en el Polo de Desarrollo Centro Sur.

En ese entonces, era presidenta del alto tribunal, la Magistrada María Elisa Rentería Moreno y su Secretaria Particular la Doctora en Derecho Mariela Ponce Villa que la sucedería en tan alto cargo.

Pero por la insuficiencia de recursos, el proyecto nunca se desarrolló.

Al asumir la gubernatura el gobernador Ignacio Loyola Vera, consciente de la precaria infraestructura, del Tribunal Superior de Justicia, dispuso una remodelación de las instalaciones del antiguo Centro Expositor para los Juzgados Civiles, familiares y otras dependencias.

Sin embargo, aumentaba el crecimiento del Tribunal Superior de Justicia con el nombramiento de nuevos magistrados y jueces por lo que se veía en la necesidad de arrendar inmuebles y más inmuebles.

Pero pronto, como ya se dijo, contará con amplias y funcionales instalaciones en el nuevo Palacio de Justicia.

Cabe recapitular que durante muchos años, el Tribunal Superior de Justicia, tuvo su sede en el Palacio de Gobierno de Madero 70.

Por los añossesenta apenas rebasaba el medio centenar de personal, tres Magistrados, aquí, dos Jugados Civiles que se encontraban casi en la azotea del antiguo Palacio de Gobierno, igual número de Juzgados Penales en la Presidencia Municipal, ahora Palacio de Gobierno, ahí mismo dos Juzgados Mixtos Municipales.

En San Juan del Río, Jalpan otros partidos judiciales, eran contados los órganos de administración de justicia, actualmente el tribunal de justicia cuenta con una plantilla de personal de 1,300 plazas.

Como no recordar a los grandes y excelsos juristas que prestaron sus servicios como magistrados y jueces en este alto tribunal.

Entre otros, a los maestros Agapito Pozo, que fue gobernador de Querétaro y Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Fernando Díaz Ramírez, maestro y ex Rector de la Universidad Autónoma de Querétaro, el grande filósofo Don Antonio Pérez Alcocer, que hasta su jubilación fue Juez de Distrito y Catedrático de la UAQ; Alfonso Ballesteros y Manuel Montes Collantes; Don Jorge García Ramírez, y en los últimos lustros Alejandro Maldonado, Sonia Alcántara Magos, Araceli Aguayo, María Elisa Rentería Moreno, Basilisa Balderas, Isabel Rosillo, Arturo González de Cosío, Jorge Herrera Solorio, Manuel Septién, Sergio Herrera Trejo, grandes maestros del derecho y celosos guardianes de la administración de justicia.